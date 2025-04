Papa visita Basílica de São Pedro para rezar no túmulo de Pio X

Mais uma saída não programada de Francisco, como no domingo passado, a partir da Casa Santa Marta, onde segue em convalescença e retomou alguns encontros. O Pontífice esteve por volta das 13h locais na Basílica vaticana, onde encontrou cerca de uma centena de fiéis muito emocionados que se aproximaram para saudá-lo e receber sua bênção.

Salvatore Cernuzio – Cidade do Vaticano

Eram quase 13h (horário local) na Basílica de São Pedro quando algumas mulheres começaram a gritar: “É o Papa! É o Papa!”. Após a surpresa do domingo passado, quando os 20 mil fiéis na Praça São Pedro para o Jubileu dos Enfermos viram, de repente, o Papa chegar de cadeira de rodas, também nesta tarde Francisco quis deixar por alguns minutos a Casa Santa Marta, onde prossegue sua recuperação, para entrar na Basílica. Menos de dez minutos para rezar diante do túmulo do Papa Pio X, o santo pontífice com quem sempre demonstrou forte ligação e a quem já havia rezado no último domingo.

Fiéis saúdam o Papa

Poucos minutos, no entanto, foram suficientes para comover as cerca de cem pessoas que naquele momento visitavam a Basílica e que, “como num boca a boca organizado”, segundo relatos de quem estava presente, se reuniram para saudar o Papa. Entre elas, algumas restauradoras que trabalhavam naquele momento por trás de um pano, nos trabalhos internos destes meses realizados pela Fábrica de São Pedro, apertaram a mão de Jorge Mario Bergoglio; várias crianças foram por ele abençoadas; e grupos inteiros de peregrinos em Roma para o Jubileu se aproximaram.

“Muita emoção, minha visão ficou turva pelas lágrimas e não consegui nem tirar uma foto”, contou aos meios de comunicação do Vaticano monsenhor Valerio Di Palma, cônego da Basílica de São Pedro. Ele havia voltado à sacristia por volta das 12h50 e, dez minutos depois, saiu atraído pelo alvoroço e viu a cadeira de rodas com o Papa, empurrada por Massimiliano Strappetti, seu assistente de saúde pessoal. Ao redor, os guardas tentavam manter a ordem.

Bênçãos e saudações

“O Papa passou pela Porta da Oração e depois foi até o Altar da Cátedra e, por fim, ao túmulo de São Pio X para rezar. No final, cumprimentou algumas pessoas, na medida do possível”, explica monsenhor Di Palma. Nenhuma palavra de Francisco, apenas gestos. Gestos de proximidade e carinho com aqueles que encontrou à sua frente — alguns até formaram fila só para ter um instante de contato com o Bispo de Roma, em um tempo em que, por causa da convalescença, suas aparições públicas têm sido raras: “Todos correram ao saber que o Papa tinha vindo de surpresa”.

Francisco se mostrou ao povo com uma manta sobre as pernas, contra o frio, e as cânulas nasais para receber oxigênio: “Isso nos comoveu — vê-lo assim, ‘à paisana’, simples. Todos choravam, até o pessoal da segurança”. Algumas crianças se aproximaram do Papa, uma senhora recebeu sua bênção entre lágrimas. Por que lágrimas? “Porque é sinal de que ele está se recuperando, que sim, está sofrendo, mas está próximo. O que mais me tocou foram os olhos: grandes, brilhantes. Um olhar penetrante e atento. Não disse nada: apenas cumprimentava e abençoava. Eu disse a ele: ‘Santidade, estamos ansiosos por tê-lo de volta aqui, novamente’. Ele sorriu.”