Viagens para festividades muito caras, o Papa: “Ajudar com bônus jovens e famílias"

Francisco responde na revista “Praça São Pedro” à carta de uma siciliana, mãe de dois filhos que trabalham fora da região italiana da Sicília, que considera injusto o aumento dos preços dos voos e dos trens na época das festividades: "Seria bom se as grandes empresas pudessem criar bônus para o reagrupamento familiar, pelo menos no Natal e na Páscoa. Seria um ato de humanidade e fraternidade, ao qual o mundo da economia e dos negócios também é chamado"

"Seria bom se as grandes empresas pudessem criar bônus para o reagrupamento familiar, pelo menos para as festividades de Natal e Páscoa. Seria um ato de humanidade e fraternidade, ao qual o mundo da economia e dos negócios também é chamado". Assim escreve o Papa Francisco nas páginas de Praça São Pedro, a revista mensal dirigida pelo padre Enzo Fortunato que explora temas de atualidade, espiritualidade e cultura, respondendo - como faz todos os meses - a uma das cartas endereçadas a ele. Trata-se da carta de uma siciliana, mãe de dois filhos que trabalham fora da região italiana da Sicília, que considera injusto o aumento dos preços de voos e trens na época das festividades. Um fenômeno, esse, que nem sempre permite a reunião familiar durante as festas de preceito.

Jovens e pais estejam juntos

"Nesta época de mudanças, muitos jovens, muitos filhos encontraram empregos longe de seus pais e não podem passar nem mesmo as festas de Natal e Páscoa com eles. Às vezes, a distância também atenua os relacionamentos, cria incompreensões e dificuldades“, escreve o Pontífice, que exorta os jovens e os pais a estarem juntos, convencido de que ”essas festividades e dias passados com os pais e avós podem ser momentos de felicidade única. Eles se tornam lembranças que nos dão serenidade e alegria por toda a vida, lembranças às quais podemos nos apegar nos momentos mais complicados e difíceis, lembranças que geram confiança e esperança porque nos mostram que a bondade e o amor são sempre possíveis e que há um Amor maior que nos espera e nos perdoa".

Acutis, João Paulo II, Páscoa e paz, entre os temas da edição

Das páginas de Praça São Pedro, na edição de abril, intitulada “Páscoa entre sofrimento e esperança”, a ampla reportagem sobre Carlo Acutis, o santo do nosso tempo que será canonizado no próximo dia 27 de abril. Acompanhada de uma entrevista com sua mãe, Antonia Salzano, que viu em seu filho uma alma destinada ao céu, feita pelo vaticanista Paolo Rodari. Na ampla reportagem do vaticanista Gianni Cardinale, há também uma análise aprofundada do coincidente Jubileu dos Adolescentes. E depois a recordação de João Paulo II, “o Papa que mudou a história”, no 20º aniversário de sua morte em 2 de abril de 2005, assinada pelo vaticanista Piero Schiavazzi. A revista Praça São Pedro acolhe um enfoque sobre a Santa Páscoa, a Páscoa da paz (Piero Damosso) e da Igreja que sofre em meio à guerra e ao desespero no mundo. O cardeal Mauro Gambetti assina seu editorial "A Ressurreição de Jesus. Experiência de esperança, renascimento e realização do amor".