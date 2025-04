Comunidade judaica de Roma: "Diálogo sempre respeitoso"

O rabino-chefe de Roma, Riccardo Di Segni, juntamente com o presidente da Comunidade Judaica de Roma, Victor Fadlun, visitam a capela da residência de Santa Marta, onde o corpo do Papa Francisco foi velado na terça-feira.. (ANSA)

"Seu Pontificado foi um novo capítulo importante na história das relações entre o judaísmo e o catolicismo, com aberturas para um diálogo às vezes difícil, mas sempre respeitoso", diz o Rabino-chefe de Roma.

Vatican News

O rabino-chefe de Roma, Riccardo Di Segni, declarou que "após uma longa doença, suportada com grande força, o Papa Francisco nos deixou. Seu Pontificado foi um novo capítulo importante na história das relações entre o judaísmo e o catolicismo, com aberturas para um diálogo às vezes difícil, mas sempre respeitoso".

"Recordo - disse Di Segni - das inúmeras ocasiões em que o encontrei, sempre marcadas pela simpatia, atenção e confiança. Com a minha comunidade, expresso minhas condolências por seu falecimento e sinceras condolências ao mundo católico."

Victor Fadlun, presidente da Comunidade Judaica de Roma, também uniu-se ao pesar do rabino-Chefe Riccardo Di Segni, expressando "condolências a todo o mundo católico pelo falecimento do Papa Francisco. O que nos impressionou nele foi a força extraordinária que ele demonstrou até o fim, mesmo na forma como enfrentou a doença e a dor. Nossa comunidade se recorda dele com profundo respeito."

O Rabino e o Presidente da Comunidade Judaica na Santa Marta

O rabino-chefe de Roma, juntamente com o presidente da Comunidade Judaica de Roma, estiveram na Capela da Casa Santa Marta na tarde de terça-feira, 22, para prestar homenagem ao Papa Francisco.