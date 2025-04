Papa escreve meditações da Via-Sacra; presença no Tríduo Pascal permanece indefinida

Francisco continua apresentando melhora em seu estado de saúde, especialmente nas funções motoras, respiratórias e vocais. Ainda não há confirmação sobre sua participação nas celebrações do Tríduo Pascal. As celebrações serão presididas por cardeais designados pelo próprio Pontífice.

Vatican News

Nesta terça-feira, 15 de abril, a Sala de Imprensa da Santa Sé deu informações sobre a convalescença do Papa Francisco durante um encontro com jornalistas:

O Papa continua melhorando do ponto de vista motor, respiratório e vocal. Quanto ao uso do oxigênio, ele consegue ficar mais tempo sem as cânulas nasais. Em relação ao de alto fluxo, é de uso residual para fins terapêuticos, sempre à noite e quando necessário. Os vários tratamentos continuam. Prosseguem também os breves encontros com os superiores da Cúria. O próximo briefing sobre a saúde do Pontífice está previsto para sexta-feira (18/04).

Ouça e compartilhe

Celebrações do Tríduo Pascal

Ainda não há indicações sobre a presença do Santo Padre nos ritos do Tríduo Pascal. As meditações da Via-Sacra deste ano foram preparadas pelo Papa e serão publicadas às 12h (horário local) da Sexta-feira Santa.

Na manhã de quinta-feira (17/04), a Missa do Crisma será presidida pelo cardeal Domenico Calcagno, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica.

Hoje (15/04) será divulgado o calendário das celebrações na Basílica de São Pedro: na quinta-feira, a Missa da Ceia do Senhor será às 18h, mas não será organizada pela Capela Papal.

Na sexta-feira, a celebração da Paixão do Senhor será presidida pelo cardeal Gugerotti. A Via-Sacra no Coliseu será presidida pelo cardeal Baldassare Reina, vigário do Papa para a diocese de Roma.

É o Papa quem delega os cardeais que presidem às várias celebrações.