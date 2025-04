Papa Francisco nomeia bispo coadjutor para a Diocese de Oliveira

Monsenhor Antônio Carlos Paiva é o novo bispo coadjutor da Diocese de Oliveira (MG). Ele nasceu em 9 de maio de 1968 no Alto Rio Doce, na Arquidiocese Metropolitana de Mariana, no Estado de Minas Gerais.

Vatican News

O Santo Padre nomeou bispo coadjutor da Diocese de Oliveira (MG) o monsenhor Antônio Carlos Paiva, do clero da Diocese de Patos de Minas (MG), até então pároco de Nossa Senhora da Piedade em Lagoa Formosa (MG).

Monsenhor Antônio Carlos Paiva nasceu em 9 de maio de 1968 no Alto Rio Doce, na Arquidiocese Metropolitana de Mariana, no Estado de Minas Gerais. Concluiu seus estudos de Filosofia no Seminário Maior Maria Imaculada de Araxá (MG) e de Teologia no Seminário Maior Dom José André Coimbra em Patos de Minas (MG). Obteve o Mestrado em Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Foi ordenado sacerdote em 15 de novembro de 1999, incardinando-se na Diocese de Patos de Minas.

Desempenhou os seguintes cargos: Vigário Paroquial de São Benedito em Patos de Minas (MG) (1999-2000); Administrador Paroquial de Bom Jesus em Monte Carmelo (MG) (2000-2001); Reitor do Seminário Maior Dom José André Coimbra (2001-2003 e 2016-2020); Vigário Geral (2003-2004); Pároco de São Sebastião em São Gotardo (MG) (2006-2011) e de São Benedito em Patos de Minas (MG) (2011-2016); Vigário Forâneo; Professor no Seminário; Membro do Colégio de Consultores, do Conselho Presbiteral e de outros conselhos diocesanos.

Desde 2020 é pároco de Nossa Senhora da Piedade em Lagoa Formosa (MG).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma mensagem ao novo bispo coadjutor na qual manifesta sua fraterna saudação e suas orações "por este novo passo em sua caminhada ministerial. Que o Espírito Santo, fonte de sabedoria e fortaleza, o conduza com luz e discernimento na missão que agora lhe é confiada" e "que Maria, Mãe da Igreja, acompanhe com sua intercessão este novo ministério, fortalecendo o zelo pastoral e a alegria do serviço ao Evangelho".