Aquele sorriso cheio de misericórdia e esperança

Um vídeo para lembrar o Papa Francisco: "Se ainda há um canto onde não chegaram as suas bênçãos do Angelus, as suas audiências, as suas cartas e exortações apostólicas. Os seus discursos e mensagens, as suas encíclicas, as suas homilias, as suas viagens, as suas meditações e as suas orações, nesse canto, sem dúvida, chegou o seu sorriso. Cheio de misericórdia e esperança."

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui