Papa recebe vice-presidente dos EUA

No Sábado Santo, Vance foi recebido na Secretaria de Estado pelo Card. Pietro Parolin e por Dom Paul Richard Gallagher. Na Sexta-feira Santa, o vice-presidente participou da cerimônia da Paixão do Senhor na Basílica de São Pedro.

Vatican News

Na manhã deste domingo, 20 de abril, pouco depois das 11h30 locais, o Papa Francisco teve um breve encontro privado na Casa Santa Marta com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance. A reunião durou alguns minutos e foi a oportunidade para as felicitações de Páscoa.

No Sábado Santo, Vance foi recebido na Secretaria de Estado pelo Card. Pietro Parolin, acompanhado pelo Secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher.

De acordo com um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, durante o "cordial encontro", foi expressa a satisfação pelas boas relações bilaterais existentes entre a Santa Sé e os Estados Unidos, e foi renovado o compromisso comum de proteger o direito à liberdade religiosa e à liberdade de consciência. Houve uma troca de opiniões sobre a situação internacional, especialmente no que se refere a países marcados por guerras, tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com particular atenção aos migrantes, refugiados e prisioneiros. Outros tópicos de interesse comum também foram discutidos.

Por fim, fez-se votos de uma colaboração pacífica entre o Estado e a Igreja Católica nos Estados Unidos, com o reconhecimento do valioso serviço prestado às pessoas mais vulneráveis.