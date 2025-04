Fiéis fazem fila para prestar homenagens ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 23 de abril de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Antes da despedida na Basílica, brasileiros destacam humanidade de Francisco

"O homem da caridade", em quem me espelhei para fazer obras de caridade; "quebrava protocolos para estar próximo das pessoas", "grande humanidade", "proximidade aos jovens", "Papa conectado com o povo da América Latina". Esses foram alguns aspectos de Francisco destacados por brasileiros que aguardavam na fila para entrar na Basílica de São Pedro para rezar diante do corpo do Pontífice falecido na segunda-feira.

Vatican News Canonização de Carlo Acutis, participação na tradicional Audiência Geral das quartas-feiras com o Papa Francisco (antes da partida para Jerusalém) -, ou simplesmente turismo: diversos os motivos da presença de brasileiros em Roma nestes dias, pegos de surpresa com a notícia da morte do Papa Francisco. Depois da transladação do corpo do Pontífice na manhã desta quarta-feira, da Capela da Casa Santa Marta até Basílica de São Pedro, formou-se uma longa fila na Praça São Pedro e Via da Conciliação. Alguns fiéis relatam uma paciente espera de 3 a 4 horas, mas cujo sacrifício vale a pena para o adeus a "um Papa muito amado". O Pe. João Bachman, da Paróquia Santa Inês em Indaial, Diocese de Blumenau (SC), há anos guia grupos de peregrinos ao Vaticano e à Terra Santa. Ao Vatican News, o sacerdote destacou o aspecto caritativo de Francisco, chamando-o de "O homem da caridade", compartilhando que "fez obras de caridade espelhado em Francisco": Ouça a entrevista com Pe. João Bachmann Na fila antes passar pelos controles de segurança, o que permite entrar na Praça São Pedro, conversamos com Raissa Fortes, que mora em Dubai, Elisa Andreola, de Erechim (morando em São Paulo), Eduardo e Bruno, de Porto Alegre, Luan da Bahia e a Sra. Maria Elisa Machado, de Curitiba. Cada um deles destacou um aspecto diferente do Papa argentino, que governou a Igreja por doze anos: Ouça o testemunho dos brasileiros, antes do adeus ao Papa na Basílica de São Pedro

Photogallery Fiéis fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco, no Vaticano, em 23 de abril de 2025. (REUTERS/Remo Casilli) Esta fotografia tirada de Roma mostra dois pedestres com chapéus encostados em uma barreira enquanto visitantes, alguns segurando guarda-sóis para se protegerem do sol, fazem fila na Praça de São Pedro para entrar na Basílica de São Pedro ao fundo e prestar suas homenagens ao falecido papa no Vaticano em 23 de abril de 2025. O corpo do Papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro em 23 de abril de 2025, para ser velado antes de seu funeral no fim de semana. O caixão de madeira aberto do falecido papa foi carregado por carregadores por 500 metros da Casa Santa Marta, onde ele viveu e morreu, atrás de uma procissão de cardeais vestidos de vermelho. (Foto de Andrej ISAKOVIC / AFP) Peregrinos e visitantes fazem fila na Praça de São Pedro, com a colunata ao fundo, para entrar na Basílica de São Pedro e prestar homenagem ao falecido Papa no Vaticano, em 23 de abril de 2025. O corpo do Papa Francisco chegou à Basílica de São Pedro em 23 de abril de 2025, para ser velado antes de seu funeral no fim de semana. O caixão de madeira aberto do falecido papa foi carregado por carregadores por 500 metros da Casa Santa Marta, onde ele viveu e morreu, atrás de uma procissão de cardeais vestidos de vermelho. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP) Fiéis fazem fila para entrar na Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco, no Vaticano, em 23 de abril de 2025. REUTERS/Remo Casilli O caixão do Papa Francisco é transferido para a Basílica de São Pedro para três dias de velório, na Cidade do Vaticano, em 23 de abril de 2025. Católicos e simpatizantes prestarão homenagem ao líder espiritual, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos, até seu funeral no sábado, na praça em frente à Basílica. ANSA/MASSIMO PERCOSSI O caixão do Papa Francisco é transferido para a Basílica de São Pedro para três dias de velório, na Cidade do Vaticano, em 23 de abril de 2025. Católicos e simpatizantes prestarão homenagem ao líder espiritual, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos, até seu funeral no sábado, na praça em frente à Basílica. ANSA/MASSIMO PERCOSSI Fiéis fazem fila para prestar homenagens enquanto o Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 23 de abril de 2025. REUTERS/Mohammed Salem Milhares de fiéis na fila para rezar diante do corpo de Francisco