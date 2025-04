2025.04.20 Santa Messa di Pasqua seconda parte e Benedizione Urbi et Orbi (Vatican Media)

Papa Francisco, as últimas horas serenas e o “obrigado” por voltar à Praça

Entre as últimas palavras do Papa estavam seu agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strappetti, por tê-lo encorajado a fazer sua última volta no papamóvel no último domingo, após a Urbi et Orbi. Descanso à tarde, um jantar tranquilo, e depois ao amanhecer do dia seguinte o derrame cerebral, o coma e a parada cardiorrespiratória irreversível.

Salvatore Cernuzio – Vatican News "Obrigado por me trazer de volta à Praça." Entre as últimas palavras do Papa Francisco está a de agradecimento a quem, durante esse período de doença e muito antes, cuidou dele: Massimiliano Strappetti, o enfermeiro que – como ele disse uma vez – salvou sua vida ao sugerir que ele se submetesse a uma cirurgia de cólon e que o Pontífice então nomeou seu assistente pessoal de saúde em 2022. Ao seu lado durante todos os 38 dias de hospitalização no Hospital Gemelli e vinte e quatro horas por dia durante sua convalescença na Casa Santa Marta, Strappetti esteve com o Papa no Domingo de Páscoa, durante a Urbi et Orbi. No dia anterior, eles foram à Basílica de São Pedro para rever o "percurso" a ser feito no dia seguinte, quando Francisco apareceria do balcão central da Basílica de São Pedro. O abraço à multidão Depois daquele momento, na manhã de domingo, na sacada central da Basílica Vaticana, quando os 35 mil fiéis iniciais se tornaram 50 mil, o Papa fez uma última e significativa surpresa indo à Praça São Pedro para um giro de papamóvel. Não sem um certo medo inicial: "Você acha que eu consigo?" perguntou ele a Strappetti que o tranquilizou. Daí o abraço à multidão e em especial às crianças: o primeiro giro após sua alta do Hospital Gemelli, o último de sua vida.