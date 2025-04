Convalescença do Papa segue regular; presença incerta na Semana Santa

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que o estado de saúde do Papa permanece estável, com progressos graduais na recuperação. O Santo Padre continua ativo, recebe visitas e mantém contatos com membros da Cúria Romana. A participação nos ritos da Semana Santa ainda não está confirmada. No domingo, a Missa de Ramos será presidida pelo cardeal Sandri.

Nesta sexta-feira, 11 de abril, a Sala de Imprensa do Vaticano divulgou novas informações sobre a convalescença do Papa Francisco, durante um briefing com os jornalistas credenciados junto à Santa Sé:

O Papa segue com uma convalescença regular. O quadro é estável, com melhoras graduais do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. Os exames de sangue estão bons. O Papa não faz uso de oxigenação durante períodos prolongados. Os altos fluxos são agora de uso residual e sobretudo para fins terapêuticos.

Nestes dias, o Santo Padre recebeu em visita membros da Secretaria de Estado, alguns superiores da Cúria e prefeitos dos Dicastérios.

Ainda não há indicações sobre sua presença nos ritos da Semana Santa. Isso dependerá também do clima. No domingo, a Missa de Ramos será celebrada pelo cardeal Leonardo Sandri, delegado do Papa.

Quanto ao dia de ontem, o Pontífice estava fazendo um passeio e escolheu prolongá-lo para ir rezar na Basílica.

O próximo briefing está previsto para terça-feira Santa.