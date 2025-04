Casa Santa Marta

Francisco segue estável e mantém ritmo moderado de trabalho

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa que o estado de saúde do Papa permanece estável, com pequenas melhoras. Os tratamentos continuam, o Pontífice prosegue suas atividades de trabalho e está em contato com os diferentes Dicastérios. Ainda não há definições sobre a Semana Santa.

Nesta terça-feira, 8 de abril, a Sala de Imprensa do Vaticano divulgou informações sobre a convalescença do Papa Francisco na Casa Santa Marta. A situação é estável com as pequenas melhoras notadas no domingo na parte motora, respiratória e em relação à voz. Oxigenação como já mencionado: de alto fluxo à noite apenas quando necessário. Permanece um quadro estável também do ponto de vista dos exames clínicos. Os tratamentos continuam, especialmente o motor e o respiratório. O Papa prossegue suas atividades de trabalho, está em contato com os diferentes Dicastérios e recebe documentação. Nos últimos dias, lentamente está retomando algumas reuniões. Ontem, recebeu o cardeal Parolin, secretário de Estado. Ainda não há indicações sobre a Semana Santa. Amanhã o texto da catequese de quarta-feira será divulgado como nas semanas precedentes. O dia transcorre como de costume, entre tratamentos, trabalho, oração, missa diária e descanso. O próximo briefing na Sala de Imprensa sobre a saúde do Papa está previsto para sexta-feira, 11 de abril.