O Papa continua os tratamentos na Santa Marta, voz e mobilidade melhoram

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre o estado de saúde do Pontífice, em convalescença na Casa Santa Marta, no Vaticano. Francisco está de bom humor, trabalha e concelebra a missa na capela todos os dias. Nos últimos dias, exames de sangue e uma radiografia torácica mostraram melhora no quadro de infecção pulmonar. O Papa recebe muito carinho das pessoas.

Vatican News

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou informações, nesta terça-feira 1° de abril, sobre a convalescença do Papa Francisco na Casa Santa Marta, no Vaticano, desde que recebeu alta do Hospital Gemelli no domingo 23 de março.

Eis as informações da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A situação do Papa permanece estável. As análises de sangue mostram valores dentro da norma. A radiografia torácica realizada nos dias passados indica uma melhora no quadro infeccioso pulmonar.

Todos os tratamentos continuam: registram-se melhoras do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. A oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais é concentrada principalmente durante as horas noturnas e quando necessário.

A atividade de trabalho prossegue: o Papa senta-se à escrivaninha.

Ele concelebra a Missa todas as manhãs na capela do segundo andar da Casa Santa Marta. Não houve visitas especiais: apenas os profissionais da saúde e os colaboradores mais próximos.

Amanhã, para a Audiência Geral, será divulgado o texto, como nas últimas quartas-feiras. Quanto às modalidades do Angelus, isso será abordado no próximo briefing de sexta-feira, 4 de abril. Sobre os ritos da Semana Santa, ainda é prematuro falar a respeito.

O humor do Papa é bom. Ele recebe muito afeto por parte de todos. A homilia da Missa do próximo domingo para o Jubileu dos doentes será preparada pelo Papa e lida por dom Fisichella.