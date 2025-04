Papa Francisco: rito de constatação da morte e deposição do corpo no caixão

Os apartamentos papais do Palácio Apostólico e da Casa Santa Marta foram lacrados com selo na presença do camerlengo, cardeal Kevin Farrell.

O rito de constatação da morte e a deposição do corpo no caixão ocorreu nesta noite, às 20h locais, na capela do andar térreo da Casa Santa Marta. Foi realizada a leitura do atestado de óbito. O ato foi validado pelo cardeal Farrell, camerlengo. A celebração durou pouco menos de uma hora.

Foram colocados os selos no apartamento pontifício do terceiro andar do Palácio Apostólico e, nesta noite, também no apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta. A partir desta noite, os colaboradores têm acesso para uma última saudação ao Pontífice.

Na manhã de amanhã será realizada a primeira Congregação Geral dos cardeais, durante a qual poderá ser definida uma eventual data para o funeral.