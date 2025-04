“Nossa carícia ao Papa”, a homenagem dos amigos de rua a Francisco

Cerca de trinta pessoas ligadas ao jornal escrito pelos pobres e muito desejado pelo Bispo de Roma prestaram homenagem aos seus restos mortais na Basílica Vaticana. Muitos o conheceram durante almoços na Sala Paulo VI, ou na Santa Marta antes de suas viagens e durante visitas aos dormitórios que ele quis nos arredores de São Pedro. “Um dia ele percebeu que eu estava triste”, diz Bartolo Mercuri, fundador do ‘Il Cenacolo’. “Ele me disse para não desanimar porque Deus está sempre comigo.”

Benedetta Capelli – Vatican News

As lágrimas de Grazia, as lágrimas de Bartolo, a homenagem silenciosa de Fabrizio. O l'Osservatore di Strada retribuiu a Francisco aquele olhar amoroso que ele, como pai, dava incondicionalmente, colocando os pobres no centro de seu ensinamento, pensando neles e cuidando deles, oferecendo assistência médica, chuveiros para se lavar, uma cama para dormir e um jornal onde expressar o próprio pensamento, onde levar o próprio olhar sobre a realidade. Esta tarde, na Basílica de São Pedro, eles prestaram homenagem aos restos mortais do Papa.

Antes de entrar na Basílica

O encontro estava marcado para as 14h30 em frente à entrada do Petriano, mas o grupo chegou cedo com medo de ser bloqueado pelas muitas pessoas que faziam fila para a homenagem ao Papa. Frei Agnello, pároco da Basílica Vaticana e amigo desta humanidade ferida há muito tempo, os acompanhou junto com pe. Stefano, Piero e muitos outros que cuidam deles com carinho. De lá, a passagem em direção à Praça Santa Marta e depois a entrada pela Porta da Oração. Muitos olham ao redor maravilhados com a beleza da Basílica, tentam ver o caixão do Papa, observam a passagem incessante dos fiéis. Pouco a pouco eles chegam até o amigo, o Papa, que os olhou e os amou. Foi um momento emocionante, lágrimas verdadeiras escorreram pelos rostos de alguns, o sinal da cruz, um beijo lançado a Francisco, depois a oração que foi feita olhando para o Papa, confiando-lhe pensamentos, recordações e esperanças. O grupo se desfez, cada um retornou às suas vidas na certeza de que o cuidado do Papa ficará para sempre em suas almas.

Prontos para a homenagem ao Papa

“Um de nós”

José escreve para o l'Osservatore di Strada, e até na última edição tem a assinatura dele. Dá para sentir, é um repórter. “Você foi – escreve ele – aquele raio de luz que, com delicadeza, mas de forma potente, ilumina a escuridão que cinicamente prendia nosso olhar”. “Ele tinha uma relação muito direta conosco, era um Pontífice muito próximo das necessidades dos necessitados, era de todos, mas acima de tudo nunca se esqueceu das pessoas mais humildes. Por isso, o consideramos um de nós”.

Na fila para dizer adeus a Francisco

Amigo e pai

Entre os amigos do l'Osservatore di Strada está também Bartolo Mercuri, presidente da associação “Il Cenacolo”, sediada em Maropati, na província de Reggio Calabria, cidade de 1.400 habitantes aos pés do Aspromonte. Chamam-lhe “Papai África” porque ele ajuda os imigrantes da planície de Gioia Tauro. Foi uma grande alegria para mim vê-lo pela última vez. O Papa Francisco esteve muito perto de mim do que qualquer outra pessoa no mundo. O Senhor me usa para ajudar milhares de pessoas há 25 anos, e Francisco esteve perto de mim, especialmente durante a pandemia, quando enviou o cardeal Krajewski com uma van cheia de alimentos. Ele me deixou uma boa quantia e ajudamos os pobres da Calábria. O esmoleiro, dois meses atrás, foi visitar as crianças nas tendas de São Ferdinando, e ajudou na construção dos chuveiros e doou a lavanderia. Bartolo muda de vida na prisão, atrás das grades ele conhece o amor de Deus. “Passei 25 meses como homem inocente, mas – explica ele – entendi o que significa sofrimento e, por isso, devo ajudar todos aqueles que sofrem. Prometi a Deus que qualquer pessoa pobre, qualquer pessoa que sofra e que eu encontrar na minha vida, eu a ajudarei.” “Il Cenacolo” conta com 7 mil pessoas assistidas. “É uma pequena esperança”, diz Bartolo, “para muitos pobres da Piana di Gioia di Tauro, que são muitos, especialmente crianças africanas, ucranianas, búlgaras e romenas. Damos a eles um pouco de esperança”. Tenho certeza de que o Papa me ajudou na terra e me ajudará do céu, tenho certeza de que ele também intercede por mim porque gostava de mim. Certa vez, ele me viu triste, amargurado, desconsolado, porque me sentia sozinho, mesmo cercado por tantos voluntários. Estávamos na Santa Marta, no almoço, eu havia lhe levado frutas cítricas e ele percebeu que eu estava triste. Ele me disse: "Você é mais forte na tristeza do que na alegria. Deus está com você". Essas palavras ficaram gravadas em meu coração, nunca as esquecerei. Para mim, o Papa Francisco foi mais que um pai.

Oração por Francisco

As lágrimas de Francisco

Francisco é voluntário do “Il Cenacolo”. Nas tendas de São Ferdinando ele entendeu quem são os últimos da terra, “a carne ferida de Cristo”. Ele se emociona ao ver o Papa e confessa ter chorado. Lembrou-se do presente dele: uma Encíclica e o Terço que ele guarda zelosamente em casa. À noite, rezamos com minha esposa e meus filhos. É uma emoção grande, indescritível. Comecei a chorar quando passei diante do Papa. Ao vê-lo ali, com seus restos mortais, fiquei comovido. “Eu sempre o lembrarei como o Papa dos últimos, dos sofredores, dos necessitados, eu o lembrarei como uma carícia que chegou inesperadamente na minha vida.”

Os Terços de Francisco

Milhares de terços do Papa Francisco foram distribuídos neste dia aos pobres da cidade de Roma. O cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, os levou com a intenção de doar para sempre a "carícia" do Santo Padre. Uma distribuição que ocorreu nos refeitórios comunitários, dormitórios e estações: os lugares principais de abrigo para os sem-teto.