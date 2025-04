Arcebispo Gian Franco Saba é o novo Ordinário Militar para a Itália

O Papa Francisco nomeou o metropolita de Sassari, na Sardenha, para conduzir a Igreja do Ordinariato Militar da Itália. Natural de Olbia, na referida ilha da Península, ele ocupou o cargo de arcebispo metropolitano de Sassari desde 2017

Com 57 anos de idade no próximo dia 20 de setembro, dom Gian Franco Saba foi nomeado esta quinta-feira (10/04) pelo Papa novo arcebispo Ordinário Militar para a Itália, transferindo-o da arquidiocese metropolitana de Sassari, na Sardenha.

Depois de entrar no Seminário diocesano de Tempio-Ampurias e continuar seus estudos no Pontifício Seminário Regional da Úmbria em Assis, frequentou o Instituto Teológico afiliado à Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Lateranense e, em seguida, obteve o Bacharelado em Teologia na Pontifícia Faculdade Teológica da Sardenha. Dom Saba, ordenado sacerdote em 23 de outubro de 1993, obteve um Doutorado em Teologia e Ciências Patrísticas no Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum, em Roma. O novo ordinário militar frequentou o curso de “Sistemas de Comunicação em Relações Internacionais” na Faculdade de Letras da Universidade para Estrangeiros em Perugia.

O arcebispo Gian Franco Saba (Vatican Media)

Ocupou vários cargos: por seis anos foi assistente diocesano para os jovens da Ação Católica e, desde 2001, diretor do Instituto Diocesano de Ciências Religiosas. Entre 2010 e 2015, foi reitor do Pontifício Seminário Regional da Sardenha em Cagliari e, por dois anos, até 2017, pároco de San Antônio Abade em San Antonio di Gallura. Em junho do mesmo ano, foi nomeado arcebispo metropolitano de Sassari, recebendo a consagração episcopal em 13 de setembro de 2017.

Dom Saba substitui dom Santo Marcianò, ordinário militar para a Itália por 12 anos, que celebrou a Missa Crismal esta quarta-feira em Roma, na Igreja dos Doze Santos Apóstolos. Na ocasião, ele saudou e agradeceu aos capelães militares, que vieram de diferentes partes da Itália, recordando dois momentos particulares de seu serviço à Igreja: a canonização de João XXIII e sua proclamação como patrono do Exército italiano, e o recente Decreto de Venerabilidade de Salvo D'Acquisto.