Rosário pelo Papa: transformar a dor em aurora de esperança, diz Pizzaballa

O Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pizzaballa, presidiu na noite desta sexta-feira (25/04) a oração por Francisco no adro da Basílica de Santa Maria Maior, poucas horas antes do funeral do Pontífice deste sábado (26/04) na Basílica de São Pedro: “peçamos à Salus Popoli Romani que eleve nossos corações”.

Roberto Paglialonga - Vatican News

O olhar se volta para a Salus Popoli Romani, o coração suspenso em comovida lembrança do Papa Francisco. Os fiéis que vieram de todas as partes do mundo para o último adeus ao Pontífice, cujo funeral será realizado neste sábado, a partir das 10h, em São Pedro, enchem o pátio em frente à Basílica de Santa Maria Maior. Em suas mãos, eles seguram os terços, que rezam em uníssono, liderados pelo cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém dos Latinos, que acaba de chegar em Roma para participar do próximo Conclave.

O ícone “simbólico” do pontificado

É a quarta noite consecutiva que o povo de Deus se reúne aqui para homenagear o Papa, que retornou à Casa do Pai em 21 de abril, segunda-feira de Páscoa. E o ícone bizantino de Nossa Senhora, tradicionalmente atribuído a São Lucas, e que se tornou o guardião simbólico do pontificado de Jorge Mario Bergoglio, agora vigia o povo em oração enquanto espera para receber e acompanhar em seu descanso eterno o corpo do Papa, que pediu para ser enterrado na basílica de Santa Maria Maior. E que esteve nessa igreja, tão querida pelos romanos, poucos dias antes de sua morte.

Pizzaballa: “confiemos no Senhor e na sua palavra”

Diante do mistério da passagem da peregrinação terrena para a vida eterna, a perplexidade e o desespero correm o risco de se impor, como aconteceu com os discípulos que, para não pensar nos eventos da morte e ressurreição de Jesus, tentaram se fechar em si mesmos. Em vão. Porque foram forçados a ceder ao evento que lhes havia sido anunciado e que estava ocorrendo dia após dia diante de seus olhos. Assim, também nós hoje“, diz o cardeal Pizzaballa na mensagem com a qual introduz os Mistérios Dolorosos do Rosário, ”tentados a nos deixar dominar“ pelo desânimo, somos chamados a nos recuperar, a ”confiar no Senhor e na sua palavra", porque isso significa segui-lo. É verdade, admite o cardeal, que “com a morte do nosso amado Santo Padre Francisco, também nós experimentamos o cansaço de acreditar”, e tendemos a obliterar a promessa que Cristo nos fez. Para vencer o medo e o perigo do vazio, então, “queremos pedir a Maria Santíssima, Salus Populi Romani, que nos ajude a elevar nossos corações e a transformar esta hora de dor em uma aurora de esperança”. Precisamente essa esperança à qual o Papa Francisco quis dedicar o atual Ano Santo. Portanto: “consolador dos aflitos, intercede por nós”, concluiu Pizzaballa sua monição antes da recitação do Rosário.

Jovens da América Latina em peregrinação

O sopro do renovado sentimento de confiança invocado pelo Patriarca, juntamente com a brisa primaveril que sopra pelas ruas e becos da Cidade Eterna nestes dias, aquece o espírito de uma praça movimentada e quase completamente lotada. Um grupo colorido de meninas e meninos latino-americanos, da Bolívia, Venezuela, Colômbia e outros países, preenche a espera cantando e dançando, enquanto ao redor deles as sirenes, as vozes dos transeuntes e o tráfego metropolitano não dão trégua. Carregando a bolsa verde do Jubileu, eles agitam uma grande bandeira com o rosto de Carlo Acutis, cuja canonização, marcada para 27 de abril, foi suspensa. “Viemos por ele”, dizem, “mas decidimos ficar mesmo assim, com nossos pensamentos voltados para o Santo Padre”.

Unidos em oração pelo Papa Francisco

Outros se reuniram em oração pessoal: alguns por um parente doente, alguns por sua família, alguns pela paz, alguns por crianças que sofrem, alguns por seu país, alguns por uma luz em suas vidas. Todos unidos na memória do “seu” Papa, que os encontrou por 12 anos em todos os cantos do mundo e que agora os reuniu em Roma, em frente à imagem da “sua” Virgem, a quem ele era devoto, para um último abraço. Antes de soltá-los e enviá-los de volta ao mundo, para dar testemunho do “fato novo” celebrado com a Páscoa. A recitação do Rosário termina com o canto da Salve Rainha, a Ladainha Lauretana, a oração de entrega à Mãe de Deus e o Regina Coeli.