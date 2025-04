Cardeal Reina preside missa em sufrágio do Papa Francisco às 19h de hoje

A celebração eucarística está confirmada para às 19h na Itália, 14h no horário de Brasília, na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

A diocese de Roma informa e convida fiéis e turistas do exterior que estão na capital italiana para a celebração eucarística em sufrágio do Papa Francisco que faleceu na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos. A missa será presidida pelo vigário para a diocese de Roma, cardeal Baldo Reina, às 19h na Itália, 14h no horário de Brasília, desta Segunda-feira do Anjo na Basílica de São João de Latrão, Mãe de todas as igrejas no mundo e sede do Bispo de Roma, para a qual estão convidados os presbíteros, diáconos e todos os fiéis.