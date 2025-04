Papa a salesianos: apaixonados por Jesus, façam o bem nos 5 continentes

O Pontífice enviou uma mensagem aos participantes do XXIX Capítulo Geral da Congregação Salesiana que termina no próximo sábado (12/04), em Turim, na Itália. Francisco encorajou a seguir os passos de Dom Bosco, para que continuem sendo 'apaixonados por Jesus Cristo', envolvidos pelo amor do Senhor e servindo aos outros sem guardar nada para si, e agradeceu "pelo bem que fazem em todo o mundo", com salesianos espalhados nos cinco continentes.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta segunda-feira (07/04) aos participantes do XXIX Capítulo Geral da Congregação Salesiana que estão vivendo a última semana dos trabalhos iniciados em 16 de fevereiro no coração da obra salesiana, no complexo de Valdocco, na cidade italiana de Turim. O período de espiritualidade, análise e decisões para o sexênio 2025-2031 que termina no próximo sábado, 12 de abril, já elegeu inclusive o Pe. Fabio Attard como novo reitor-mor da Sociedade de São Francisco de Sales, que foi saudado pelo Pontífice na mensagem, ao desejar "bom trabalho. E agradeço ao cardeal Ángel Fernández Artime pelo serviço que prestou ao Instituto nestes anos e que agora oferece à Igreja universal", já que é um dos novos cardeais criados por Francisco no Consistório de 30 de setembro de 2024.

Apaixonados por Cristo

Não podendo encontrar pessoalmente os salesianos, por causa do período de convalescença na Casa Santa Marta, o Papa enviou a mensagem por ocasião do Capítulo Geral e também pelo aniversário de 150 anos da primeira expedição missionária de Dom Bosco à Argentina: "embora à distância, desejo encorajá-los a viver este tempo de escuta do Espírito e de discernimento sinodal com confiança e comprometimento". Francisco, então, ao fazer referência ao tema de trabalho escolhido “Salesianos apaixonados por Jesus Cristo e entregues aos jovens”, afirmou:

"É um belo programa: ser 'apaixonado' e 'entregue', deixar-se envolver totalmente pelo amor do Senhor e servir aos outros sem guardar nada para si, como fez o Fundador de vocês em seu tempo. Embora hoje, em comparação com aquela época, os desafios a serem enfrentados tenham mudado um pouco, a fé e o entusiasmo permanecem os mesmos, enriquecidos com novos dons, como aquele da interculturalidade."

O Papa finalizou a mensagem agradecendo "pelo bem que fazem em todo o mundo", com salesianos espalhados nos cinco continentes, e encorajando "a continuar com perseverança". Pediu ainda, como sempre, para que rezassem por ele.