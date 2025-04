Papa Francisco: o Jubileu nos convida a sermos peregrinos por toda a vida

Um "simples e sincero 'sim' pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus para realizar algo grandioso", escreveu o Papa Francisco em mensagem lida nesta sexta-feira (04/04) por dom Bernard Bober na missa na Basílica de São Pedro, por ocasião da Peregrinação Jubilar da Eslováquia: "dizer 'sim' hoje pode abrir novos horizontes de fé, de esperança e de paz, para nós e para aqueles que o Senhor nos faz encontrar".

Ouça a reportagem e compartilhe

Andressa Collet - Vatican News

A Basílica de São Pedro ficou lotada na manhã desta sexta-feira (04/04) por ocasião da Peregrinação Nacional Jubilar da Eslováquia que reuniu 4.300 pessoas, entre bispos, sacerdotes, consagrados e fieis leigos, além da presença de ministros e do presidente do país, Peter Pellegrini, e do núncio Nicola Girasoli. Logo no início da celebração, o arcebispo de Kosšice e presidente dos bispos eslovacos, dom Bernard Bober, que presideiu a missa, também leu a mensagem enviada pelo Papa Francisco. Ao dar as boas-vindas ao Vaticano, o Pontífice compartilhou o forte desejo de participar da celebração, "um momento de fé e de comunhão, mas ainda estou convalescente e por isso me uno a vocês por meio da oração e com todo o meu afeto".

Na celebração presidida dom Bernard Bober estava o presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Dizer um “sim” simples e sincero, com coragem e humildade

A peregrinação a Roma, continuou o Papa em mensagem, "é um sinal concreto do desejo de renovar a fé, de reforçar o vínculo com o Sucessor de Pedro", através de um testemunho de esperança que nasce do amor de Cristo através do Espírito Santo. Uma esperança que, segundo Francisco, deve se estender além da viagem à Itália:

"O presente Jubileu nos chama a nos tornarmos peregrinos por toda a nossa vida, e a viagem a Roma, com a passagem pelas Portas Santas e as paradas nos túmulos dos Apóstolos e dos Mártires, é o penhor desse caminho de cada dia, que se estende em direção à eternidade. Para vocês, irmãs e irmãos eslovacos, é um itinerário que se insere na rica tradição cristã da sua terra, fecundada pelo testemunho dos Santos Cirilo e Metódio e de tantos outros santos e santas que, por mais de mil anos, a irrigam com o Evangelho de Cristo."

Dom Bernard Bober ao ler a mensagem do Papa Francisco na Basílica de São Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

E o Papa exortou na mensagem: "a fé, queridos, é um tesouro para ser compartilhado com alegria. Cada momento traz consigo desafios e dificuldades, mas também oportunidades para crescer na confiança e no abandono a Deus". A Virgem Maria, continuou Francisco, a quem devemos seguir o exemplo, com humildade e coragem disse o seu “sim” para abrir a porta para a redenção do mundo, mas também "o nosso simples e sincero 'sim' pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus para realizar algo grandioso". O Papa Francisco, então, finalizou a mensagem encorajando todos a escolher pelo "sim":

"Acolher o seu plano não significa já ter todas as respostas, mas confiar que, aonde Ele nos leva, também nos precede com a sua graça. Dizer 'sim' hoje pode abrir novos horizontes de fé, de esperança e de paz, para nós e para aqueles que o Senhor nos faz encontrar. Com estilo sinodal, ouçam o que o Espírito diz às suas Igrejas, sem temer o novo, mas discernindo nele a iniciativa de Deus que sempre nos surpreende. Irmãs e irmãos, continuem a caminhar juntos, pastores e fiéis, mantendo o olhar fixo em Jesus, nossa salvação."

A Basílica de São Pedro lotada para a missa da Peregrinação Nacional Jubilar da Eslováquia (VATICAN MEDIA Divisione Foto)