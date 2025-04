O Papa aos membros do Charis: ser testemunhas e artesãos da paz

Em sua mensagem aos participantes da peregrinação jubilar do Charis (Serviço Internacional para Renovação Carismática Católica), Francisco destaca a importância da paz do Espírito como condição essencial para superar os "conflitos nas famílias, na sociedade e nas relações entre as nações". Ele convida a ter "gosto pela colaboração, especialmente com as comunidades paroquiais".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou, nesta quinta-feira (03/04), a mensagem do Papa Francisco aos participantes da peregrinação jubilar do Charis, Serviço Internacional para Renovação Carismática Católica. O Charis é um corpo de serviço internacional que atende todas as expressões da corrente de graça que a Renovação Carismática representa, sendo oferecido a todas as realidades existentes.

Francisco inicia sua mensagem, saudando os convidados pelo Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica que celebram o seu Jubileu “no coração da Igreja”, "elevando ao Senhor uma intensa oração de intercessão pelo Povo de Deus e pelo mundo inteiro".

"Ao fazer isso, segundo o movimento próprio do coração no corpo humano, vocês pretendem não só “concentrar-se” na Igreja, mas ao mesmo tempo abrirem-se aos seus horizontes universais, assumindo as intenções do Papa, especialmente as de paz e reconciliação", escreve Francisco, acrescentando:

O Espírito Santo, dom do Senhor Ressuscitado, cria comunhão, harmonia, fraternidade. Esta é a Igreja: uma nova humanidade reconciliada.

"Queridos amigos, essa experiência não é apenas para vocês, é para todos", ressalta o Papa, convidando o Serviço Internacional para Renovação Carismática Católica a levarem essa experiência ao "mundo como fonte de esperança e paz".

O Espírito pode dar a verdadeira paz ao coração humano, e essa é a condição para a superação dos conflitos nas famílias, na sociedade e nas relações entre as nações.

O Santo Padre os exorta "a serem testemunhas e artesãos da paz e da unidade; a sempre buscarem a comunhão", começando pelos "seus grupos e comunidades". "Que o apego aos líderes nunca se torne motivo de conflito. Tenham gosto pela colaboração, especialmente com as comunidades paroquiais, e o Senhor os abençoará com muitos frutos", conclui o Papa.