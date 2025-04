Francisco em foto de arquivo durante uma Audiência Geral (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papa a universitários: continuem caminhando com entusiasmo na fé

Na manhã deste sábado (12/04), dia de início das atividades do Congresso Internacional UNIV 2025 em Roma, Francisco enviou uma mensagem aos milhares de estudantes provenientes de várias partes do mundo. Ao recordar as comemorações de um duplo jubileu - do Ano Santo e do centenário de ordenação sacerdotal de São Josemaría Escrivá, o Papa exortou aos jovens que continuem "a caminhar entusiastas na fé, diligentes na caridade e perseverantes na esperança!".

Andressa Collet - Vatican News O Papa Francisco enviou uma mensagem na manhã deste sábado (12/04) dirigida a milhares de jovens universitários que participam do Congresso Internacional UNIV 2025 em Roma. Tradicionalmente por ocasião da Semana Santa, os estudantes se reúnem em Roma e participam de cerimônias litúrgicas, eventos culturais e encontros de aprofundamento e debate. Uma iniciativa que nasceu em 1968 sob a inspiração e o impulso de São Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei. E, por isso, começa o Pontífice na mensagem, a comemoração deste dias é de um duplo jubileu: "o Ano Santo de 2025 e o centenário da ordenação sacerdotal de São Josemaría Escrivá. Quantos motivos para dar graças a Deus e continuar a caminhar entusiastas na fé, diligentes na caridade e perseverantes na esperança!". O evento deste ano, que começa neste sábado, 12 de abril, e vai até o domingo de Páscoa, porém, não prevê o encontro tradicional com o Papa que vive um período de convalescença. Na mensagem pontifícia, escrita em espanhol e datada de 8 de abril, porém, Francisco disse se unir à alegria e de acompanhar os jovens com a oração, além de pedir "ao Senhor que este tempo de peregrinação e de encontro fraterno os leve a levar todos o Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança que realiza as promessas, introduz na glória e, fundada no amor, não desilude". Após citar a Bula de Proclamação do Jubileu Ordinário, o Pontífice finaliza a mensagem aos jovens universitários do UNIV 2025 concedendo a bênção de Jesus e a proteção de Nossa Senhora e pedindo, "por favor", de não se esquecerem de rezar por ele.