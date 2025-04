Funeral de Francisco é transmitido em canal oficial da Igreja Copta-Ortodoxa

A pedido de Tawadros II de Alexandria, Papa da Igreja Copta-Ortodoxa, a missa das exéquias do Papa Francisco está sendo transmitida pelo 'ME Sat Channel', o canal oficial da Igreja Copta-Ortodoxa que chega aos EUA, Canadá, Austrália, Oriente Médio, África e Europa. Esta é a primeira vez que o veículo transmite uma celebração católica.

Vatican News

O canal de televisão do Patriarcado Copta-Ortodoxo, ME Sat Channel, o veículo oficial da Igreja Copta-Ortodoxa, que transmite no Egito e também nas comunidades da diáspora, especialmente no Canadá, nos Estados Unidos e na Austrália, está transmitindo ao vivo, neste sábado, 26 de abril, a missa das exéquias do Papa Francisco, a pedido de Tawadros II de Alexandria, Papa da Igreja Copta-Ortodoxa.

A emissora alcança cerca de 20 milhões de espectadores, um alcance que supera o dos fiéis coptas-ortodoxos em todo o mundo. Esta é a primeira vez que o canal ME Sat Channel transmite uma celebração católica.