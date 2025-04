Carlos e Camilla em visita privada ao Papa em seu aniversário de casamento

A realeza britânica, em visita de Estado à Itália de 7 a 10 de abril, foi recebida esta tarde por Francisco para uma visita privada, na Casa Santa Marta, onde o Pontífice continua sua convalescença após ficar internado no Hospital Gemelli. O Papa e o Rei trocam votos recíprocos de uma rápida recuperação.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Num dia particularmente significativo para sua família, entre seu vigésimo aniversário de casamento e os quatro anos da morte de Filipe de Edimburgo, os membros da realeza inglesa Carlos e Camilla, em visita oficial à Itália de 7 a 10 de abril, se encontraram com o Papa Francisco na tarde desta quarta-feira (09/04). O encontro realizou-se na Casa Santa Marta, onde o Papa está em convalescença há mais de duas semanas após ter sido internado no Hospital Gemelli, e onde recentemente retomou alguns encontros.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa: "O Papa Francisco encontrou-se em privado com Suas Majestades, o Rei Carlos e a Rainha Camila, esta tarde. Durante o encontro, o Papa teve a oportunidade de expressar seus votos a Suas Majestades por ocasião do aniversário de seu casamento e retribuiu a Sua Majestade os votos de uma rápida recuperação de sua saúde."

Uma referência às condições de saúde do Rei, que foi internado no final de março devido aos efeitos colaterais do tratamento do câncer que lhe foi diagnosticado há um ano.

O Buckingham Palace anunciou um encontro oficial com o Papa no início de março, enquanto Francisco estava internado há alguns dias com pneumonia bilateral, explicando que a realeza inglesa passaria, no Vaticano, a primeira etapa de sua viagem à Itália para celebrar o Jubileu com o Pontífice. Uma nota posterior datada de 24 de março comunicou que o rei Carlos III e sua esposa não encontrariam o Papa devido a necessidades relacionadas à sua convalescença. “Suas Majestades”, dizia a nota, “expressam seus melhores votos ao Papa por sua convalescença e esperam visitar a Santa Sé assim que ele se recuperar”.

Votos que o casal expressou pessoalmente durante o encontro realizado na tarde desta quarta-feira, 9 de abril. Carlos III, além de ser o monarca do Reino Unido, é também, como se sabe, o chefe da Igreja Anglicana. Em 2019, na véspera da canonização do cardeal John Henry Newman, primeiro britânico a ser proclamado santo em mais de quarenta anos, o então príncipe de Gales assinou um artigo no L'Osservatore Romano, chamando o evento de "motivo de celebração não apenas no Reino Unido e não apenas para os católicos, mas também para todos aqueles que prezam os valores que o inspiraram". Carlos participou da cerimônia, no Vaticano, em 13 de outubro de 2019, no final da qual cumprimentou o Papa Francisco.

Durante esses três dias de visita, os soberanos britânicos se encontraram com o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni. O Rei falou às Câmaras reunidas no Palácio Montecitório, sede da Câmara dos Deputados da Itália.