Papa à comunidade do Gemelli no Vaticano: "Obrigado pelo bom atendimento!"

Cerca de 70 pessoas, incluindo a diretoria e funcionários do Policlínico, da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene da Cidade do Vaticano, foram recebidas esta manhã, por cerca de 20 minutos, por Francisco nas salas atrás do Salão Paulo VI. O Pontífice agradeceu a atenção e a assistência recebidas e garantiu suas orações e, em seguida, sua saudação a cada um dos presentes.

Salvatore Cernuzio - Cidade do Vaticano

“Obrigado pelo atendimento no hospital, muito bom, continuem assim!”

Pouco menos de um mês após receber alta do Gemelli, o Papa Francisco quis receber a comunidade do Policlínico que se tornou sua residência por 38 dias durante sua hospitalização por pneumonia bilateral. Enquanto continua sua convalescença na Casa Santa Marta e — à exceção das aparições na Praça de São Pedro e na Basílica — embora ainda não tenha reiniciado sua atividade pública, Francisco quis organizar um momento com aqueles que, durante o período de sua doença, o assistiram e cuidaram.

Obrigado pelos cuidados e assistência

Cerca de 70 pessoas, entre diretoria e funcionários do hospital romano, que por quatro vezes recebeu o Pontífice argentino, foram recebidas na manhã desta quarta-feira, pouco antes das 11h, nas salas atrás do Salão Paulo VI. Junto com eles estavam também representantes da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, que o assistiram durante sua hospitalização em fevereiro e março.

A eles, com a voz ainda em recuperação graças à fisioterapia respiratória que continua junto com a terapia motora, o Papa Francisco dirigiu palavras de agradecimento, assegurando suas orações por cada um e pedindo-lhes para também rezarem por ele.

Antes do Papa, foi o presidente do Conselho de Administração da Fundação Gemelli, Daniele Franco, a expressar uma saudação com os votos de uma Feliz Páscoa e de uma pronta recuperação da saúde.

Francisco saudou um a um dos presentes, a começar pela reitora da Universidade, Elena Beccalli. O encontro durou cerca de 20 minutos.

A saudação ao Gemelli

Já no dia 23 de março, o famoso domingo em que deixou o hospital, o Papa Francisco quis csaudar brevemente pela manhã a equipe e diretoria da Cattolica e do Gemelli, juntamente com a equipe médica que cuidou de sua saúde durante a hospitalização. Todos seguiram então o Papa, por volta das 12h, até a praça em frente ao Policlínico, misturando-se às cerca de 3 mil pessoas ali reunidas para saudar o Bispo de Roma. Entre estes, numerosos doentes.

Precisamente eles, escrevia Beccalli em uma nota, “se refletiram em um sofrimento que o Papa Francisco quis compartilhar e não esconder, confirmando a profunda humanidade que distingue todo o seu Magistério”. “Se a Igreja é verdadeiramente chamada a ser um hospital de campanha, como disse o Papa Francisco, a Policlínica Gemelli e a Faculdade de Medicina e Cirurgia a ela ligada não podem deixar de se alegrar por terem podido dar a sua contribuição à cura do Santo Padre”, afirmou o reitor, agradecendo aos médicos e enfermeiros que “expressaram de forma exemplar o seu profissionalismo, dedicação e humanidade, no espírito daquela vocação ao cuidado apaixonadamente descrita pelo próprio Papa Francisco”.