Atravessando o coração da capital, por um percurso com 150 mil pessoas, o caixão com o corpo de Francisco chegou ao lugar querido de sua devoção mariana. Um grupo de pessoas carentes o recebeu no adro da basílica e, em seguida, o enterro de forma privada. Padre Albanese: "O Pontífice não afirmou a mística da miséria, mas nos lembrou que nenhum homem é uma ilha". Irmã Giaretta: “Ela libertou o Evangelho das encrostações e da superficialidade”.

Antonella Palermo – Vatican News

O caixão com o Papa Francisco chegou ao Monte Esquilino, na menor das quatro basílicas papais, a única dedicada à Virgem e a mais antiga com seu nome no Ocidente cristão, para o sepultamento após as exéquias em São Pedro e após a homenagem da multidão ao longo do percurso nas ruas do centro romano. Chegou a Santa Maria Maior, um lugar muito amado pelo Papa. Hoje é um esplendor. É o brilho que se mistura com a dor. É a certeza de um fermento de bem semeado nos cantos da Terra, um bem que transborda. Permanece como impulso para os jovens que a providência reuniu aqui para o Jubileu dos Adolescentes, permanece nos idosos fragilizados pelos anos, nos agentes da caridade que podem continuar a olhar para um mestre de escuta, de misericórdia, de acolhimento. Em todo lugar ele é o “Papa dos pobres”. E foram justamente os pobres que o acolheram na chegada do seu caixão à Basílica Liberiana.

Cerca de quarenta, todos dispostos no adro, cada um com uma rosa branca, prestam homenagem ao seu “pai”. São pobres, sem-teto, prisioneiros, migrantes. Eles formam um círculo ao redor do caixão. As flores coletadas por quatro crianças que entram junto com os mestres de cerimônias para o enterro privado. Aplausos ininterruptos dos peregrinos presentes na praça que logo em seguida entoaram o Terço. Neste domingo, a partir das 7h, as portas serão abertas para a oração dos fiéis no túmulo; à tarde, às 16h, o Colégio Cardinalício se reunirá aqui para rezar as Segundas Vésperas do Domingo da Misericórdia. O Papa Francisco entrou em sua “casa”.

A homenagem aos “descartados”

Um jovem britânico que recebeu os sacramentos da iniciação cristã na Páscoa do ano passado na Basílica de São Pedro diz que sente uma enorme sensação de bem na Igreja que o Papa sempre desejou. “Um símbolo para os pobres, com os quais se identificou, com absoluta simplicidade”: esta é a síntese que ressoa sinceramente na memória de religiosas, educadores, fiéis leigos, estudantes, famílias. A poucas dezenas de metros de distância fica a Estação Termini, um centro de tráfego romano e ponto de desembarque de turistas de todos os lugares. Aqui, há anos, um centro diocesano da Caritas tem auxiliado moradores de rua e necessitados. Iulian, que é de origem romena, também se beneficiou dele. Ele chegou a Roma há trinta anos e se integrou bem, mesmo sem ter um trabalho. Ele é ortodoxo e sente um profundo afeto pelo Papa desde que dez anos atrás participou do ofertório por ocasião do Jubileu da Misericórdia, no albergue beneficente da Via Marsala, que na época tinha duzentos leitos e alimentava mais de quinhentas pessoas. É para ele o Papa da humildade. No seu aniversário, ele recebia pequenos presentes e comida. Almocei com ele várias vezes no Natal, na Sala Paulo VI. Hoje, muitas pessoas exibem cruzes de ouro, mas têm um coração de madeira, enquanto Cristo carregou uma cruz pesada de madeira e um coração de ouro. Foi assim com o Papa.