Francisco se detém em oração na Basílica de São Pedro, após saudar fiéis

Na manhã deste 13 de abril, de Domingo de Ramos que abre as celebrações da Semana Santa, o Papa Francisco surpreendeu os cerca de 40 mil fiéis na Praça São Pedro e apareceu ao final da missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri. Após rápida saudação ao microfone, "Bom Domingo de Ramos! Boa Semana Santa!", se dirigiu à Basílica e rezou diante dos túmulos do Apóstolo Pedro e São Pio X, e do monumento dedicado a Bento XVI.

