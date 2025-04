Papa em oração na Basílica de Santa Maria Maior em Roma

Francisco foi à basílica na tarde deste sábado (12/04) para prestar homenagem ao ícone de Nossa Senhora antes do início da Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos em 13 de abril. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Vatican News

“No início da tarde, o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior e, na véspera do Domingo de Ramos e da Semana Santa, se deteve em oração diante do ícone da Virgem, Salus Populi Romani”. O comunicado foi feito pela Sala de Imprensa da Santa Sé na tarde deste sábado (12/04).

O vínculo entre o Papa Francisco e a Salus Populi Romani sempre foi filial. No final da sua internação no Hospital Gemelli de Roma, há três semanas, o Pontífice parou na praça em frente à Basílica de Santa Maria Maior, antes de retornar à Casa Santa Marta, para entregar flores a serem colocadas em frente ao ícone da Virgem, através do cardeal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor da Basílica. Um maço de flores amarelas que a Senhora Carmela Mancuso havia feito chegar ao Papa depois que Francisco a agradeceu publicamente e a reconheceu no meio da multidão ao sair do Gemelli.

A homenagem ao ícone de Maria Salus Populi Romani tem sido um costume do Papa Francisco desde 14 de março de 2013 - o dia seguinte à sua eleição, e tem sido mantida antes e depois de cada viagem apostólica. A visita a Ela, assim, em 23 de março, foi como marcar o fim de uma viagem ao hospital e o início de uma nova jornada com a convalescença na Casa Santa Marta, no Vaticano.

A última visita à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, das mais de 100 realizadas, foi em 14 de dezembro de 2024, quando o Papa se encaminhou ali para rezar antes da 47ª viagem apostólica a Ajaccio, na Córsega, para a conclusão do Congresso “La Religiosité Populaire en Mediterranée”.