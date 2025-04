Francisco no Angelus: todos temos dores, e a fé ajuda a enfrentá-las, como fez Jesus

As palavras do Papa do Angelus foram divulgadas ao final da liturgia do Domingo de Ramos e após o Pontífice surpreender novamente os fiéis aparecendo no Sagrado da Praça São Pedro, quando desejou “Bom Domingo de Ramos! Boa Semana Santa!”. No texto, Francisco recordou o caminho de Jesus ao Calvário, quando era “frágil”, mas confiante no Pai: “todos temos dores, físicas ou morais, e a fé nos ajuda a não nos entregarmos ao desespero, a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-las".

Andressa Collet – Vatican News

“Bom Domingo de Ramos! Boa Semana Santa!”

O Papa Francisco voltou a surpreender os fiéis, desta vez em pleno Domingo de Ramos e para oferecer os melhores desejos para este início de Semana Santa. De fato, ao final da liturgia deste 13 de abril, em missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, o Pontífice apareceu pelo Sagrado na sua cadeira de rodas e para a alegria de cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro.

Jesus, escreveu o Papa no texto do Angelus divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, através do relato da Paixão do Senhor segundo Lucas, se apresentava “indefeso e humilhado” no caminho do Calvário. “Nós o vimos caminhar em direção à cruz com os sentimentos e o coração de uma criança agarrada ao pescoço do seu pai, frágil na carne, mas forte no abandono confiante, até adormecer, na morte, em seus braços”, recordou o Pontífice. Sentimentos que a liturgia nos convida “a contemplar e a fazer como nossos”:

“Todos temos dores, físicas ou morais, e a fé nos ajuda a não nos entregarmos ao desespero, a não nos fecharmos na amargura, mas a enfrentá-las, sentindo-nos envolvidos, como Jesus, pelo abraço providencial e misericordioso do Pai.”

Assim o Papa recordou do seu próprio momento de fragilidade, da internação ao período atual de convalescença, pelo qual reforçou a sua gratidão:

“Irmãs e irmãos, agradeço muito pelas orações de vocês. Neste momento de fraqueza física, me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vocês e peço que confiem comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais. Em particular, que Deus receba em sua paz as vítimas do desabamento de uma estrutura em Santo Domingo e conforte seus familiares.”