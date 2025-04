Pe. Danilo: Papa Francisco me encantou pelo sorriso e pelo olhar

(© Photo by Andrea Solaro) (AFP or licensors)

"O olhar transmitia a misericórdia, o sorriso transmitia a leveza de uma vida de testemunho na pessoa de Jesus Cristo", diz sacerdote brasileiro, que faz o doutorado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Católica, em Roma.

A Exortação Apostólica do Papa Francisco sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, Evangelii Gaudium, "trouxe uma grande revolução para a paróquia que eu estava, para a minha pessoa, porque nós trabalhamos muito esse documento (...), que agiu de uma forma muito particular na vida de cada pessoa, na vida de cada comunidade, dando um impulso missionário".

A avaliação é do Pe. Danilo Leal, doutorando em Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ele chorou ao receber com grande comoção a notícia da morte de Francisco, e destacou ao Vatican News o sorriso e o olhar misericordioso do Papa, o que transitia a "leveza de uma vida de testemunho na pessoa de Jesus Cristo":

