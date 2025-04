Guterres destaca o magistério de Francisco para um mundo de paz

Fotos do Papa Francisco na sala onde se realiza a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em 29 de abril de 2025. (Photo AFP/by Charly Triballeau)

Secretário-geral das Nações Unidas fala sobre a figura do Papa diante da Assembleia Geral: "Que ele seja para nós um exemplo de unidade, compaixão e compreensão mútua"

Stefano Leszczynski – Cidade do Vaticano

Antonio Guterres se dirige aos delegados dos 193 Estados-membros para recordar o Papa Francisco, uma semana após sua morte, definindo-o como “um homem de fé capaz de construir pontes entre as religiões, um defensor dos marginalizados, uma voz de paz em um mundo marcado pelas guerras”.

Um amigo da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas recorda as palavras proferidas por Francisco na ONU em 2015. Antes da Assembleia Geral, o Papa definiu a organização como um lugar representativo da família humana, capaz de trabalhar unida e em harmonia “não apenas pela paz, mas em paz, e não apenas pela busca da justiça, mas em espírito de justiça”.

Com a Encíclica Fratelli tutti, recorda Guterres, Francisco reitera a necessidade de uma maior justiça social e igualdade no mundo, traçando “uma linha clara entre a ganância, de um lado, e a pobreza, a fome, a discriminação e o sofrimento, de outro”.

Acolhimento e integração

Antonio Guterres, recordando seu tempo como alto comissário para os Refugiados, aproveita a oportunidade para destacar o compromisso do falecido Pontífice em lançar luz sobre a difícil situação dos refugiados e migrantes.

O Papa Francisco – escreve Guterres – sempre expressou a convicção de que a fé deve ser o motor da ação e do compromisso. Por ocasião do último Dia Mundial do Refugiado, ele fez um apelo a todos os países para que “acolhessem, promovessem, acompanhassem e integrassem aqueles que batem às suas portas”.

A condenação das guerras

O Papa Francisco fez-se humilde peregrino aos países devastados pela guerra em todo o mundo, do Iraque ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo – condenando a violência e promovendo a reconciliação. E acima de tudo – lê-se na mensagem – “manteve-se firme em defesa dos inocentes nas guerras em Gaza e na Ucrânia”. Seu convite – continuou o secretário-geral – é para não fechar os olhos às vítimas de guerras e violência.

Um exemplo a seguir

Continuando em francês e espanhol, Antonio Guterres retomou o ensinamento de Francisco em defesa da “casa comum”, citando a Encíclica Laudato Sì, na qual o Papa “sublinhou a evidente ligação entre a degradação ambiental e a degradação da condição humana”.

2025 foi proclamado o Ano da Esperança – lembra o mais alto funcionário da ONU -, “agora cabe a nós promover esta esperança”.

Ao concluir sua mensagem, Guterres convidou a Assembleia Geral a renovar seu compromisso com a paz, a proteção da dignidade humana e a promoção da justiça social.