Líderes muçulmanos: “Francisco, uma voz vibrante de paz e fraternidade"

Em mensagens de condolências enviadas a bispos, padres e religiosos, mas também a fiéis comuns, líderes muçulmanos, imames e autoridades civis expressam seus sentimentos de afeto, mas também simples fiéis muçulmanos quiseram expressar aos cristãos, seus vizinhos, solidariedade e proximidade pela perda de um Pastor que deixou uma marca no coração de todos. Lembram-se dele com gratidão como um apóstolo do diálogo entre as religiões, um caminho para construir relações pacíficas e neutralizar o ódio

"O Papa Francisco sempre foi uma voz vibrante de paz, fraternidade e unidade", disseram os líderes muçulmanos e cristãos durante um encontro especial de oração organizado na terça-feira, 22 de abril, pelo padre Asif Sardar, vigário geral da Arquidiocese de Lahore, no Paquistão. Ao ouvir a notícia da morte do Papa Francisco, as igrejas paquistanesas se encheram de fiéis que começaram a orar incessantemente. E mensagens de condolências foram enviadas a bispos, padres, religiosos e religiosas, mas também a fiéis comuns: líderes muçulmanos, imames e autoridades civis expressaram seus sentimentos de afeto, mas também simples fiéis muçulmanos quiseram expressar aos cristãos, seus vizinhos, solidariedade e proximidade pela perda de um Pastor que deixou uma marca no coração de todos. Apóstolo do diálogo entre as religiões Os líderes muçulmanos do Paquistão quiseram homenagear o Papa lembrando-se dele com gratidão como um apóstolo do diálogo entre as religiões, um caminho para construir relações pacíficas e neutralizar o ódio e a intolerância. O Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, também conhecido como "Declaração de Abu Dabhi", assinado em 4 de fevereiro de 2019 pelo Papa Francisco e pelo Grão Imame de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, continuará sendo um marco nas relações com o Islã, disseram eles. Esse texto continua sendo "um poderoso convite para nos redescobrirmos como irmãos para promover a justiça e a paz juntos, garantindo os direitos humanos e a liberdade religiosa", lembraram os líderes religiosos paquistaneses, "e representa um legado que sempre levaremos em nossos corações". (com Fides)