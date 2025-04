Muitos adolescentes em Roma para o Jubileu e para dar adeus

Milhares de meninos e meninas do mundo inteiro estão passando pela Porta Santa da Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao falecido Pontífice. Na parte da tarde, a "Via Lucis" e a iniciativa "Diálogos com a Cidade". Vozes das crianças: "Viemos aqui a Roma para ver o Papa, mas, a partir de agora, poderemos vê-lo todos os dias com Jesus".

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Uma família caminha pela “Via della Conciliazione” usando camisetas, com a estampa de um sorridente Carlo Acutis, com a auréola de santo. O jovem Beato deveria ser canonizado pelo Papa na manhã deste domingo, 27, na Praça São Pedro, no contexto do Jubileu dos Adolescentes. Não obstante o adiamento da celebração, devido à morte de Francisco, o evento do Jubileu continua, embora com uma programação reduzida. Entretanto, neste domingo, segundo dia do Novenário, participarão da Missa em sufrágio do Papa.

Através da Porta Santa para dar adeus ao Papa

Muitos jovens, que chegam a Roma, lotam as ruas da cidade, dirigindo-se para a Basílica Vaticana para passar pela Porta Santa e dar seu adeus ao Pontífice pela última vez. Entre eles, um grupo de sardos, da diocese de Ales-Terralba, chegou de madrugada. Mattia, de 15 anos, disse: "A notícia sobre a morte do Papa nos chocou. Então, aproveitamos para rezar por ele e dar-lhe nosso último adeus. Viemos para participar do Jubileu, que é um evento único". Todos os que desejam prestar homenagem ao falecido Pontífice devem fazer fila e passar pela Porta Santa, um itinerário que as autoridades traçaram para conter o grande fluxo de fiéis. Mattia explicou ainda que se lembrará sempre de Bergoglio pela sua "abertura aos jovens e à modernidade da Igreja. Ele trouxe uma Igreja nova e mais aberta a todos".

"Via Lucis" e "Diálogos com a Cidade"

Além das peregrinações jubilares, os adolescentes também tiveram outro compromisso, diante da escadaria da Basílica dos Santos Pedro e Paulo, onde participaram da “Via Lucis”, que percorre a vida de Jesus, com um pensamento para o Papa Francisco. Na tarde deste sábado, nas praças do centro de Roma, haverá encontros espirituais, culturais e artísticos, que fazem parte da iniciativa “Diálogos com a Cidade”. Muitos grupos também tentarão participar das exéquias do Papa, na manhã deste sábado, na Praça São Pedro.

"Agora, poderemos ver o Papa todos os dias com Jesus"

"Gostaríamos de participar da cerimônia, - disse Cláudia, uma mãe portuguesa, que veio com cerca de quinze compatriotas - mas não sei se conseguiremos, porque haverá muita gente. Já tivemos o privilégio de vê-lo hoje na Basílica. Foi uma experiência diferente, porque, há dois anos, o vimos de perto na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, quando ele estava bem". Em 2000, ela e outros pais presentes participaram do Grande Jubileu. Agora, voltaram com seus filhos, netos e outros jovens da sua paróquia, para participar deste Ano Santo da Misericórdia. Clara, 11 anos, disse que teve a sorte de entrar na Basílica, embora o Jubileu dos Adolescentes esteja acontecendo em um contexto diferente do previsto. Diogo, 10 anos, com a inocência da sua tenra idade e com voz tímida, acrescenta: "Viemos a Roma para ver o Papa. Mas, agora, poderemos vê-lo todos os dias com Jesus"!