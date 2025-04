João Paulo II, apóstolo entre a terra e o céu para abrir as portas a Cristo

Vinte anos se passaram desde a morte do Papa Wojtyła. Seu magistério continua a inspirar nossos tempos, abalados por tensões, violências e guerras. Reproduzimos algumas reflexões sobre sua figura feitas por seus sucessores, Bento XVI e Francisco, e pensamentos do pontífice polonês sobre cenários e temas que ainda são atuais, incluindo Oriente Médio, Ucrânia, paz, desarmamento.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Este Ano Santo da Esperança marca os 20 anos da morte de João Paulo II. Seu testamento espiritual se abre com palavras que se referem ao “último chamado” do Senhor: “Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor (Mt 24,42)”. “Não sei quando virá”, escreveu o Papa Wojtyła, “mas, como tudo, coloco esse momento nas mãos da Mãe do meu Mestre: Totus Tuus”. Esse dia, como para todos, chegou para o homem nascido em 1920 em Wadowice, Polônia, e que ascendeu ao trono de Pedro em 16 de outubro de 1978. O Papa Wojtyła morreu em 2 de abril de 2005, às 21h37min. Para uma última despedida e para o funeral, três milhões de peregrinos vieram a Roma, unidos por um grito: “Santo súbito”. Esse apelo sincero encontrou seu tão esperado epílogo em 27 de abril de 2014, Domingo da Divina Misericórdia e dia da canonização de João XXIII e João Paulo II.

Escancarar as portas para Cristo!

O Papa Wojtyła morreu há 20 anos. No entanto, seu apostolado, que do céu continua a ser uma fonte de amor para a humanidade, não se apagou. Se ele pudesse aparecer mais uma vez do Palácio Apostólico, provavelmente no Angelus após a oração mariana, ele exortaria os cristãos a abrir, ou melhor, escancarar, os confins e as portas de seus corações a Jesus. Parece que suas palavras pronunciadas em 22 de outubro de 1978 na homilia no início de seu pontificado ressoam com absoluta consonância, particularmente em nosso tempo. Neste Jubileu, esse é um convite para cruzar o limiar da Porta Santa, para abrir as portas.

Irmãos e irmãs! Não tenham medo de acolher Cristo e aceitar sua potestade! Ajudem o Papa e todos aqueles que desejam servir a Cristo e, com a potestade de Cristo, servir ao homem e a toda a humanidade! Não tenham medo! Abram, ou melhor escancarem as portas a Cristo! À sua salvadora potestade abram os confins dos Estados, os sistemas econômicos e políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do desenvolvimento. Não tenham medo! Cristo sabe “o que está dentro do homem”. Só Ele sabe!

A Terra Santa precisa de reconciliação

Estes dias são marcados por feridas profundas que dilaceram várias regiões da Terra. A do Oriente Médio continua a ser devastada por horrores e dramas. O discurso dirigido em 12 de fevereiro de 2004 pelo Papa João Paulo II ao então Ministro da Autoridade Palestina, Ahmad Qurei, começa com uma reflexão que também desafia toda a família humana hoje: “a triste situação na Terra Santa é causa de sofrimento para todos”.

Ninguém deve ceder à tentação do desânimo, muito menos do ódio ou das represálias. A Terra Santa precisa de reconciliação: perdão e não vingança, pontes e não muros. Isso exige que todos os líderes da região sigam, com a ajuda da comunidade internacional, o caminho do diálogo e das negociações que levam a uma paz duradoura.

O desejo pela Ucrânia

Outra terra devastada pela guerra se estende pela parte oriental da Europa. O desejo expresso em 2001 pelo Papa João Paulo II durante sua viagem apostólica à Ucrânia traça um caminho para a paz, unindo o Leste e o Oeste e “valores diferentes, porém complementares”.

Meu desejo é que a Ucrânia possa se encaixar, por seu próprio direito, em uma Europa que abranja todo o continente, do Atlântico aos Urais. Como eu disse no final daquele 1989 que foi tão importante na história recente do continente, não pode haver “uma Europa pacífica e irradiadora de civilização sem essa osmose e essa participação de valores diferentes, mas complementares”, que são típicos dos povos do Oriente e do Ocidente (Ensinamentos de João Paulo II, XII/2, 1989, p. 1591).

Compromisso com a paz e o desarmamento

Sejam artesãos e sentinelas da paz. No pontificado de João Paulo II, essa exortação pontuou muitos discursos, encontros, apelos, reflexões. E tem se cruzado com momentos da história marcados por tensões, conflitos. Palavras que também interceptam esta época em que os planos de rearmamento na Europa continuam a ser elaborados com cada vez mais detalhes. Durante sua visita ao “Memorial da Paz” em Hiroshima, em 25 de fevereiro de 1981, o Papa Wojtyła dirigiu-se primeiro aos Chefes de Estado e de Governo em alemão e depois, em russo, aos jovens:

Comprometamo-nos com a paz na justiça; tomemos agora uma decisão solene de que a guerra nunca mais será tolerada e vista como um meio para resolver as diferenças; prometamos aos nossos semelhantes que trabalharemos incansavelmente pelo desarmamento e pela abolição de todas as armas nucleares, substituamos a violência e o ódio pela confiança e pela preocupação… Aos jovens do mundo, eu digo: vamos criar juntos um novo futuro de fraternidade e solidariedade; vamos nos aproximar de nossos irmãos e irmãs necessitados, vamos saciar os famintos, oferecer abrigo aos desabrigados, libertar os oprimidos, levar justiça onde apenas a voz das armas é ouvida. Seus corações jovens têm uma capacidade extraordinária de bondade e amor: coloquem-nos a serviço de seus semelhantes.

Uma rocha na fé

Mesmo em sua fragilidade, João Paulo II demonstrou uma força extraordinária. Uma força que vem da fé. Em 2 de abril de 2006, no primeiro aniversário da morte do Papa Wojtyła, esse momento foi revivido com uma vigília mariana. No dia seguinte, o Papa Bento XVI presidiu a missa na Praça São Pedro e, em sua homilia, lembrou o “caráter intimamente sacerdotal de toda a sua vida”.

Pois bem, o falecido Pontífice, a quem Deus dotou de múltiplos dons humanos e espirituais, passando pelas fadigas dos trabalhos apostólicos e da doença, parecia cada vez mais ser uma “pedra” na fé. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo de perto pôde quase tocar com a mão a sua fé sincera e firme, que, impressionou o círculo dos seus colaboradores, não deixou de difundir, durante o seu longo pontificado, a sua benéfica influência em toda a Igreja, num crescendo que atingiu o seu apogeu nos últimos meses e dias da sua vida. Uma fé convicta, forte e autêntica, livre de medos e compromissos, que contagiou o coração de muitas pessoas, graças também às numerosas peregrinações apostólicas em todas as partes do mundo, e especialmente graças àquela última "viagem" que foi a sua agonia e a sua morte.

O Papa da família

Há dias impressos na história da Igreja. No dia 27 de abril de 2014, o Papa Francisco preside a Santa Missa de canonização de João XXIII e João Paulo II. Naquela ocasião, recordando os seus antecessores, exorta a viver “o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericórdia, na simplicidade e na fraternidade”.

João XXIII e João Paulo II colaboraram com o Espírito Santo para restaurar e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia original, a fisionomia que os santos lhe deram ao longo dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os santos que levam adiante e fazem crescer a Igreja... Neste serviço ao Povo de Deus, São João Paulo II foi o Papa da família. Então ele mesmo disse uma vez que gostaria de ser lembrado como o Papa da família.

Somente Cristo tem palavras de vida eterna

O Papa da família olha do Céu para toda a família humana. Daqui, da Terra, parece que ainda ouvimos as suas palavras durante a Missa de início do Pontificado: “Hoje, muitas vezes o homem não sabe o que leva dentro, no fundo da sua alma, do seu coração.

Muitas vezes ele não tem certeza do significado de sua vida nesta terra. Ele é invadido por dúvidas que se transformam em desespero. Permitam, portanto – peço-lhes, imploro-lhes com humildade e confiança – permitam que Cristo fale ao homem. Só ele tem palavras de vida, sim! de vida eterna". O de São João Paulo II é um apostolado entre o Céu e a Terra. Ainda hoje muitos corações se abrem ao Evangelho e às palavras de vida eterna porque são aquecidos pelo seu testemunho.