Choro e beijo enviado com a mão, irmã Geneviève saúda Francisco: "Ele era um irmão"

Pela quarta vez, a religiosa irmãzinha de Jesus, pessoa querida do Pontífice, voltou a prestar homenagem ao Papa, cuja foto viralizou no dia da trasladação com suas lágrimas. "Muitas pessoas me disseram: quando você for ver o Papa, leve-nos com você. Eu chorei por elas também."

Salvatore Cernuzio – Vatican News

«Ele era um pai, um irmão, um amigo. Ele fará falta a todos.»

Com sua mochila verde, sapatos gastos e o véu azul na cabeça combinando com seus intensos olhos azuis, a irmã Geneviève Jeanningros entrou na fila na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, na Via della Conciliazione entre 128 mil fiéis e peregrinos que se dirigiam à Basílica Vaticana para prestar homenagem ao Papa. Ao seu lado estava a exuberante e muito simpática Laura Esquibel, do Paraguai: «Fui a primeira transexual a apertar a mão do Papa Francisco. Eu o vi sete vezes, almoçamos juntos. "O Papa, aliás, lembrava-se dela de vez em quando e elogiava os pastéis que fazia: "Ah, sim, claro, de vez em quando eu os fazia e enviava a ele. Gostava muito dele."

Os telefonemas, as ajudas, as brincadeiras

A irmã Geneviève, religiosa das Irmãzinhas de Jesus, anjo dos circenses e dos ciganos, pobres e transgêneros, em Óstia, ouve, acena e sorri. Ela, a “boa menina”, o “enfant terrible” de quase 82 anos, era uma pessoa querida de Francisco, que lhe telefonava, a ajudava e, por vezes, até brincava carinhosamente com ela. Como daquela vez, durante a visita de 31 de julho ao Luna Park, em Óstia, onde a religiosa passou anos e anos do seu trabalho pastoral, quando o Pontífice perguntou aos circenses: "Expliquem-me uma coisa: o que é que a irmã Geneviève faz aqui? Ela doma leões?" Ou ainda quando - durante uma das muitas audiências gerais em que a religiosa estava na primeira fila, levando ao Papa grupos daquela humanidade sofredora da qual ela cuida, Francisco, ao vê-la com uma faixa no braço, lhe perguntou: "O que a senhora fez?", "Santo Padre, eu caí". Ele respondeu: "E o chão se machucou?". Uma brincadeira que se refere ao espírito forte dessa mulher de pouco mais de um metro e meio de altura, maneiras gentis e um coração simples.

O choro diante do caixão

A imagem dela que viralizou, no entanto, é a de quarta-feira, dia da trasladação do corpo do Papa para a Basílica, quando, quebrando todo o protocolo, ela se desvencilhou da fila e foi até um canto chorar. Braços cruzados, lenço nos olhos, olhar voltado para o Papa, "amigo e irmão".

Irmã Geneviève não quer comentar sobre esse momento: "Não aguento", disse ela do lado de fora da Basílica de São Pedro, com os olhos ainda brilhando. Esta é a quarta vez que ela vai ver o Papa, mas ele sempre tem a mesma reação. Hoje, todos a procuraram para uma entrevista ou uma lembrança: "Não, não aguento. Não quero falar com ninguém, peço desculpas", repete ela com seu forte sotaque francês. As irmãs divulgaram um depoimento em vídeo de um minuto em sites, rádio e TV.

Irmã Geneviève reza diante do corpo do Papa Francisco

"Eu gostava muito dele"

A religiosa concorda em compartilhar uma breve lembrança com a mídia vaticana, não para se gabar de uma relação especial, mas apenas - ressalta ela - para prestar homenagem a um "grande" Papa. «Não consigo fazer isso porque é demais, sabe? Eu gostava muito dele. É assim."

A irmãzinha disse que sentirá falta de Jorge Mario Bergoglio "de seus olhos, do seu olhar", de "quando me dizia para ir em frente. E também da ajuda", disse ela. "Tivemos muita ajuda. Sim, sim. Mas talvez mais uma ajuda moral, veja bem, nós viemos muitas vezes, sua acolhida não tinha limites. E também muita esperança".

Pai, irmão, amigo

"Eu sempre digo que ele era um pai, um irmão, um amigo. Sentiremos sua falta. Isso é evidente!" "Fico emocionada ao ver tanta gente", diz ela, afirmando que sua comunidade está “triste”: “Viemos ontem à noite, hoje Laura está aqui. Espero os outros também.”

Na manhã desta sexta-feira, a irmã Geneviève rezou em frente ao caixão do Papa Francisco e, no final, mandou-lhe um beijo. Outro gesto de ternura depois das lágrimas de três dias atrás: "Muitos me disseram: quando você for ver o Papa Francisco, leve-nos com você. Entã, confiei tudos a ele."