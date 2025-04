Francisco e irmã Francisca, o encontro inesperado entre o Papa e a religiosa de 94 anos

Em peregrinação com um grupo de Nápoles, a Ir. Francisca Battiloro, que vive em clausura há 75 anos, estava na Basílica de São Pedro rezando quando, de repente, encontrou o Papa a caminho da Praça: “Eu havia pedido a Deus para encontrá-lo, mas parecia impossível. Em vez disso, ele o enviou para me encontrar”. A brincadeira de Francisco com a religiosa que estava apertando sua mão: “Mas a senhora é uma das freiras de Nápoles?”, referindo-se ao “assalto” afetuoso das religiosas na Catedral em 2015

Salvatore Cernuzio – Vatican News

A irmã Francisca Battiloro teve a maior surpresa de sua vida aos 94 anos de idade, 75 anos dos quais passados em clausura como visitandina. “Eu havia pedido a Deus: 'Quero conhecer o Papa'. E só para Ele, hein! Ninguém mais... Pensei que fosse impossível, mas foi o Papa que veio ao meu encontro. Parece que quando eu peço algo a Ele, o Senhor sempre me concede...”.

A religiosa chegou na manhã deste domingo de Nápoles, onde mora, a Roma com um único desejo: vivenciar o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. Ela entrou no mosteiro aos 8 anos de idade e emitiu seus votos aos 17, em um momento em que sua vida estava em grande risco devido a uma obstrução intestinal. Sua história é a protagonista da primeira página da edição de abril do L'Osservatore de Rua. E foi para a família do L'Osservatore de Rua que a religiosa revelou seu desejo de visitar Roma. Em colaboração com a Soberana Ordem Militar de Malta, que prontamente cuidou da logística, ela foi acompanhada até a Basílica de São Pedro. Junto com ela, um grupo de amigos e parentes.

Em uma cadeira de rodas, com problema na visão, a irmã Francisca - nascida Rosaria, mas batizada em homenagem ao fundador da Ordem da Visitação, São Francisco de Sales, o santo que, segundo ela, a curou em um sonho - queria atravessar a Porta Santa da Basílica. Devido à sua condição frágil, ela teve permissão para vivenciar o momento em particular enquanto a Missa era celebrada na praça com 20.000 fiéis.

A surpresa do Papa

Ela estava rezando, irmã Francesca, em frente ao túmulo do Apóstolo quando, de repente, viu um grupo de homens de terno chegar. No meio, outra cadeira de rodas, a do Papa. Francisco, em sua primeira saída da Casa Santa Marta após ser internado no hospital Gemelli por causa de uma pneumonia bilateral, havia se confessado, rezado e passado pela Porta Santa. Ele estava na Basílica para sair e fazer uma saudação surpresa aos participantes da celebração do Jubileu. Provavelmente nem ele esperava encontrar o pequeno grupo ajoelhado na nave central; muito menos ela, a irmã Francesca, esperava, embora algo se agitasse em seu coração. “Eu havia pedido a Deus”, disse ela à mídia vaticana que a contatou por telefone durante a viagem de volta para Nápoles.

O encontro na Basílica entre o Papa e a irmã Francisca com o grupo que a acompanhava (Vatican Media)

“As duas cadeiras de rodas se encontraram”

“As duas cadeiras de rodas se encontraram. Que lindo, que lindo”, repetiu a irmã Francesca. E ela sorriu ao contar como segurou a mão do Papa e não conseguiu se desvencilhar da emoção. E Francisco, que aos poucos está recuperando a voz, com o seu característico humor irônico, perguntou à religiosa: “Mas a senhora é uma daquelas freiras de Nápoles?”. Uma brincadeira em referência ao inesquecível episódio de exatamente dez anos atrás, quando o Pontífice, na catedral, durante a sua visita à arquidiocese napolitana em 2015, foi carinhosamente assediado por um grupo de religiosas de clausura que o cercaram e o abraçaram, enquanto o cardeal Crescenzio Sepe as chamava à ordem: “Irmãs... Irmãs... Irmãs...!!!”.

A irmã Francisca Battiloro não fazia parte do grupo, mas estava na catedral naquele dia e não pôde cumprimentar o Papa de perto. Outro Pontífice, São João Paulo II, por outro lado, a havia encontrado mais de uma vez quando ele visitou o Mosteiro de Galla Placidia em Roma, onde ela havia sido tomada “emprestada” como enfermeira. Mas ela nunca havia conseguido ficar dez minutos cara a cara com um Papa, como fez este domingo. “Estou feliz, e quem diria! Beijei sua mão e ele parecia feliz também... É realmente um momento em que Deus está me ouvindo, mesmo nas pequenas coisas.

Em oração pela saúde de Francisco

Depois da visita ao Papa Francisco, irmã Francisca fez outro pedido ao Senhor: “Faça com que eu morra em um ato de puro amor. Isso eu desejo, o encontro final com Ele. Quero ir com Ele, minha vida foi vivida”. Ela também explicou isso ao Papa e assegurou-lhe suas orações para esse período de convalescença: “Eu lhe disse: 'Santidade, estou rezando tanto, ofereci minha vida a Jesus para que o senhor possa se curar e eu, ao contrário, estou indo embora... Ele sorriu. E eu fui para casa feliz. Eu realmente queria esse encontro... Muito, muito mesmo”.

Irmã Francisca Battiloro saúda o Papa (Vatican Media)