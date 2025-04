Índia. Dom Kuttimackal: abordagem do Papa nos ajudou na coexistência inter-religiosa

“Nós nos lembramos dele como um Pastor do diálogo e da misericórdia: nossas comunidades católicas experimentam um sentimento de gratidão também porque veem como as palavras e os gestos do Papa, nos últimos anos, tiveram o efeito de aquecer os corações, mesmo aqui em nosso território tão remoto e distante de Roma, onde Francisco nunca esteve pessoalmente”, diz dom Thomas Mathew Kuttimackal, bispo de Indore, diocese do Estado indiano de Madhya Pradesh

“O que nos surpreendeu positivamente, como uma surpresa do Espírito Santo, foi ver tantas pessoas, tantos não cristãos que, espontaneamente apreciando o Papa Francisco como um homem de diálogo, de acolhimento, de compaixão, de alguma forma mudaram sua atitude em relação a nós, católicos. Muitos não cristãos, muçulmanos, hindus e sikhs vieram fazer-nos suas condolências e expressar sua proximidade. A abordagem do Papa Francisco teve um impacto positivo em nossas vidas no sentido de vivermos juntos com pessoas de diferentes religiões. E isso em nossa diocese (18.000 católicos em 8 milhões de habitantes), e em um Estado como Madhya Pradesh, onde às vezes se sentem tensões inter-religiosas, é muito importante e é um belo legado": foi o que explicou à agência missionária Fides dom Thomas Mathew Kuttimackal, bispo de Indore, diocese do Estado de Madhya Pradesh, o segundo maior Estado indiano e o quinto maior em população, com mais de 72 milhões de habitantes.

Os cristãos no estado são poucos: menos de 0,3%, contra uma média nacional de 2,3%. Os fiéis em Indore, assim como nas outras dioceses do estado no centro-norte da Índia, acompanharam a Missa fúnebre do Papa nas telas de televisão e celebraram Missas de sufrágio nas paróquias. O bispo Kuttimackal observa: “Nós nos lembramos dele como um Pastor do diálogo e da misericórdia: nossas comunidades católicas experimentam um sentimento de gratidão também porque veem como as palavras e os gestos do Papa, nos últimos anos, tiveram o efeito de aquecer os corações, mesmo aqui em nosso território tão remoto e distante de Roma, onde Francisco nunca esteve pessoalmente”.

Também houve episódios recentes de tensão no estado, com grupos radicais hindus acusando cristãos e muçulmanos de “proselitismo”. E o governo estadual, controlado pelo nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), às vezes endossou essa narrativa. O primeiro-ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, declarou em um discurso público em março passado que queria “adotar a pena de morte para punir o que ele descreveu como conversão religiosa forçada de mulheres”.

Grupos radicais hindus às vezes acusam muçulmanos e cristãos de se aproximarem de grupos tribais de castas inferiores para convertê-los por meios supostamente ilícitos, como oferecer dinheiro. Em Madhya Pradesh, a chamada “lei anticonversão” está em vigor desde 2021, prevendo sentenças de até 10 anos de prisão para aqueles que, pela força ou engano, induzirem as pessoas a se converterem a outra religião. Nesse contexto, observa o bispo, “os fiéis de Indore estão vivenciando o Jubileu como ‘peregrinos de esperança’ também com o objetivo de melhorar o clima de coexistência inter-religiosa”.

A mensagem evangélica trazida e vivida pelo Papa Francisco foi bem recebida em Indore e também se tornou própria pelo “Fórum de Religiosos para a Justiça e a Paz”, uma rede de congregações religiosas católicas de homens e mulheres que está particularmente comprometida com a abordagem de questões humanitárias e relacionadas ao “cuidado da casa comum”. Os religiosos promovem a “ecologia integral” citada e descrita pela encíclica Laudato si', começando pela proximidade com as comunidades mais pobres e marginalizadas, mas também pelo respeito aos recursos naturais, promovendo e difundindo estilos de vida sustentáveis.

