“Foi assim que Francisco nos conduziu a nós, católicos de Macau”

A repercussão da morte do Pontífice na região autônoma especial da China, onde o catolicismo é profundamente enraizado. “Seu apelo em favor de uma Igreja pobre e para os pobres nos levou a aumentar as atividades para atender aos trabalhadores migrantes e aos idosos. O acordo com Pequim sobre as nomeações de bispos na China continental também foi um passo à frente para nós na abertura à evangelização”

Ouça e compartilhe Vatican News O falecimento do Papa Francisco marcou um momento profundo para a comunidade católica global, incluindo os fiéis de Macau, Hong Kong e da China continental. Como primeiro pontífice latino-americano, Francisco foi celebrado por sua humildade, seu compromisso com os marginalizados e seus esforços para superar as divisões, especialmente por meio do acordo entre o Vaticano e a China em 2018 sobre as nomeações de bispos. Sua morte suscitou homenagens solenes e reflexões na região chinesa, onde o catolicismo navega em paisagens culturais e sociais únicas. Na terça-feira, Missa de sufrágio em homenagem ao Papa Em Macau, uma região administrativa especial da China com uma rica herança católica que está se preparando para o 450º aniversário da criação da diocese católica, uma Missa de sufrágio em homenagem ao Papa Francisco está sendo organizada para se realizar na noite de terça-feira, 29 de abril, na Catedral da Natividade de Maria. Todas as paróquias foram convidadas a dobrar os sinos em sinal de luto às 9h, 12h e 18h nesse dia. Impacto pastoral em Macau do Pontificado de Francisco Leia também 26/04/2025 Cardeal Re: Francisco, um Papa com um coração aberto a todos Em sua homilia, o purpurado sublinhou que durante o seu Pontificado, o Papa Francisco estabeleceu "um contacto direto com cada pessoa e com as populações, desejoso de ser próximo a ... Embora a diocese tenha optado por celebrar a Missa de sufrágio depois da Oitava da Páscoa, após o funeral em Roma, várias comunidades católicas em Macau criaram espaços memoriais para homenagear o falecido pontífice. Ir. Nelsi Silva Estupiñán, das Irmãzinhas de Maria de Nazaré, uma comunidade fundada em 2019 sob a condução da diocese, compartilha suas reflexões sobre o impacto pastoral em Macau do Pontificado do Papa Francisco. “Os fiéis aqui estão mais comprometidos em cuidar dos pobres e marginalizados”, disse ela. Embora pequena em comparação com o mundo, a comunidade católica de Macau nos últimos 12 anos foi revigorada pelo caminho traçado por Bergoglio. Suas encíclicas, como a Laudato si' sobre o cuidado com o meio ambiente, inspiraram iniciativas locais, como programas de conscientização ambiental em escolas e comunidades católicas. O acordo entre o Vaticano e a China de 2018 promoveu um otimismo cauteloso entre os católicos de Macau, que o viram como um passo em direção a uma maior abertura na evangelização. A diocese aceitou o apelo de Francisco por uma “Igreja pobre e para os pobres”, expandindo seu trabalho para atender trabalhadores migrantes e idosos. Sua ênfase no diálogo inter-religioso ressoou na sociedade multicultural de Macau, onde a primeira colaboração entre seis religiões em uma exposição de patrimônio cultural e um evento musical está em andamento, reforçando o papel da cidade como ponte entre o Oriente e o Ocidente. Criação do Comitê Diocesano da Juventude Leia também 25/04/2025 Papa Francisco e o magistério sobre os pobres: palavras e gestos Os “últimos” do Evangelho serão os últimos a recebê-lo O Papa Francisco sempre enfatizou a importância de envolver e responsabilizar os jovens. Reconhecendo os desafios ambientais e sociais únicos da região, a diocese instituiu o Comitê Preparatório (2019-2021) para o Ano Diocesano da Juventude para promover iniciativas ad hoc para os jovens católicos. Esse esforço culminou na formação do Comitê Diocesano da Juventude, que continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do crescimento espiritual, social e pastoral dos jovens de Macau. Além disso, a Laudato si' influenciou o trabalho pastoral da diocese sobre a dignidade humana, promovendo eventos e apelos éticos para a sociedade por meio das paróquias e da Comissão Diocesana para a Vida. (AsiaNews) Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui