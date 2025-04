Imã de Al-Azhar recorda Francisco como "um símbolo da paz"

Papa Francisco com Al-Tayyeb na Esplanada do Sakhir Royal Palace em Awalli, Reino do Behrein, em 4 de novembro de 2022. (ANSA)

A amizade de Francisco com a máxima autoridade do Islã sunita levou à assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana, em Abu Dhabi. Já o Imã da Grande Mesquita de Roma, confirmou sua presença nos funerais do Pontífice. O Papa Francisco "soube conquistar os corações de pessoas de todas as crenças e culturas, deixando uma marca indelével na história do diálogo inter-religioso. Pessoalmente, como Imã, aprendi muito com suas palavras e sua conduta".

Vatican News

O Grão Imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, expressou profundas condolências pela morte do Papa Francisco, definindo-o como “um símbolo da humanidade” e um “querido amigo” dedicado aos pobres, aos refugiados e oprimidos.

Em uma mensagem multilingue no Facebook e no X, noticiada pela agência MENA, Al-Tayyeb louvou o compromisso do Pontífice com o diálogo inter-religioso e promoção da paz, recordando seu apoio à causa palestina e ao povo de Gaza.

“O mundo perde um líder sincero que uniu culturas”, escreveu o Imã, enfatizando o papel de Francisco como ponte entre as religiões.

Foram inúmeros os encontros entre a máxima autoridade do islã sunita e o Papa Francisco, quer no Vaticano, como no Egito durante sua Viagem Apostólica em abril de 2017, ou no Bahrein, em 2022. O estreitamento desse vínculo favoreceu a assinatura em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, do Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Conviv}encia Comum.

Imã da Mesquita de Roma no funeral no Vaticano

Com a morte do Papa Francisco, perdemos "uma figura que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo com sua mensagem de amor, paz e fraternidade". Esta é a recordação que o Imã Nader Akkad, da Grande Mesquita de Roma, tem de Francisco. Ele confirmou que, "Como Imã, como Centro Cultural Islâmico da Itália e da Grande Mesquita de Roma, estaremos presentes no funeral para representar a comunidade".

O Papa Francisco "soube conquistar os corações de pessoas de todas as crenças e culturas, deixando uma marca indelével na história do diálogo inter-religioso. Pessoalmente, como Imã, aprendi muito com suas palavras e sua conduta", lembrou o Imã.

Em nota, a Grande Mesquita de Roma, "participando do luto da cristiandade", destacou "o incansável compromisso do Papa Francisco com a paz", enfatizando que "sua obra não será esquecida e seu compromisso não será perdido".

A notícia da morte do Papa provocou uma comoção global, com homenagens enaltecendo seu legado de justiça e reconciliação.