160 delegações no funeral de Francisco

.

Vatican News

Até a noite de sexta-feira, mais de de 160 delegações oficiais haviam confirmado a presença na Missa Exequial do Papa Francisco neste sábado. Os lugares reservados aos Chefes de Estado e de Governo estão à direita do altar (quando se olha para a fachada da basílica). No lugar de honra estará a delegação do país natal do Papa, a Argentina, liderada pelo presidente da República Javier Milei, com sua irmã Karina como secretária-geral.

Depois a delegação italiana, com o presidente da República Sergio Mattarella, acompanhado por sua filha Laura e pela presidente do Conselho Giorgia Meloni: a delegação inclui ainda, entre outros, o presidente do Senado Ignazio La Russa, o presidente da Câmara Lorenzo Fontana, o presidente do Tribunal Constitucional Giovanni Amoroso, os vice-presidentes Primeiros ministros Antonio Tajani e Matteo Salvini, subsecretário da Presidência do Conselho Alfredo Mantovano, embaixador junto à Santa Sé Francesco Di Nitto.

A ordem dos lugares no adro inclui então os soberanos reinantes na ordem alfabética do país (mas em francês), incluindo os da Bélgica, o Rei Philippe com a Rainha Mathilde, da Dinamarca, a Rainha Mary, da Espanha, o Rei Felipe VI com a Rainha Letizia, da Jordânia, o Rei Abdullah II acompanhado por Rania, de Mônaco, o Príncipe Albert com sua esposa Charlene, da Suécia, o Rei Carl Gustav com a Rainha Silvia. Cabeças coroadas também chegarão dos Emirados Árabes Unidos, Lesoto, Principado de Andorra e Liechtenstein. Também estarão em Roma os Grão-Duques de Luxemburgo, enquanto entre os príncipes herdeiros estão William, do Reino Unido, e a Princesa Mette-Marit, da Noruega.

Quanto aos chefes de Estado, eles sempre se sentarão em ordem alfabética francesa do país. Entre os presentes, o alemão Frank-Walter Steinmeier e o chanceler Olaf Scholz; o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva; o estadunidense Donald Trump com sua esposa Melania; o francês Emmanuel Macron com sua esposa Brigitte; o húngaro Tamas Sulyok com o primeiro-ministro Viktor Orban. O ucraniano Volodymyr Zelensky está acompanhado de sua esposa Olena.

Pela União Europeia, estarão presentes o Presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, o da Comissão, Ursula Von der Leyen, a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros, Kaja Callas, e a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Pela ONU, estará o Secretário-Geral, Antonio Guterres. A China será representada pelo Vice-Presidente Chen Chin-Jen. A Federação Russa, pela Ministra da Cultura, Olga Borisovna Lyubimova. Israel, pelo Embaixador junto à Santa Sé, Yaron Sideman. A Palestina (que é reconhecida pela Santa Sé), pelo Primeiro-Ministro Mohamed Mustafa.