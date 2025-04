Delegações ecumênicas e religiosas na Praça São Pedro para o funeral

Líderes religiosos e delegações de diversas religiões cristãs e não cristãs presentes na Praça São Pedro para a Missa Exequial.

Vatican News

São cerca de quarenta as delegações de representantes de Igrejas cristãs e de outras religiões presentes na Missa das Exéquias do Papa Francisco, na manhã deste sábado, 26 de abril.

A lista de representantes de outras religiões cristãs, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, inclui o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, cuja delegação será liderada pelo Patriarca Bartolomeu, amigo fraterno do Papa Francisco durante todo o seu pontificado. Estará também uma delegação do Patriarcado Greco-Ortodoxo de Alexandria, do Patriarcado Greco-Ortodoxo de Antioquia e Todo o Oriente, e do Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalém. O Patriarcado de Moscou será representado pelo Metropolita Antony de Volokolamsk, chefe do Departamento de Relações Externas da Igreja Ortodoxa de Moscou.

Também delegações do Patriarcado Sérvio, da Romênia, Bulgária, Geórgia, a Igreja Ortodoxa de Chipre, da Grécia, Albânia (com o arcebispo de Tirana Joan), das Terras Tchecas e da Eslováquia (com o Metropolita Rastislav). E ainda, a Arquidiocese de Ohrida, a Igreja Ortodoxa na América, o Patriarcado Copta-Ortodoxo de Alexandria, o Patriarcado Ortodoxo Siríaco de Antioquia (com o Patriarca Inácio Afrém II), a Igreja Apostólica Armênia (com o Catolichos de Todos os Armênios Karenin II), a Igreja Apostólica Armênia-Catolica da Cilícia (com o Catolicos Aram I), a Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo e a Igreja Eritreia de Tewahedo, a Igreja Ortodoxa Siro-Malankara, a Igreja Assíria do Oriente (com o Patriarca Mar Awa II).

Também presentes a Comunhão Anglicana, a International Old Catholic Bishops's, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, o Conselho Metodista Mundial, a Igreja Valdense (com a moderadora Alessandra Trotta), a Aliança Batista Mundial, a Aliança Evangélica Mundial, o Conselho Ecumênico de Igrejas (com o secretário Jerry Pillay), o Exército da Salvação e o Fórum Cristão Global.

A Missa fúnebre terá também a participação de líderes ou representantes de religiões não cristãs: o Rabino Chefe da Comunidade Judaica de Roma, Riccardo Di Segni, o Grão Imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, o Imã Nader Akkad, da Grande Mesquita de Roma, budistas, hindus, sikhs, zoroastrianos e jainistas.