Em 25 de abril, o rito de fechamento do caixão do Papa Francisco

Será realizada na próxima sexta-feira, 25 de abril, às 20h locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de hoje da Casa Santa Marta e está exposto para a homenagem dos fiéis. O rito – conforme previsto no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81) – será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana.

Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Michael Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano.

Estarão presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-Secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade; além disso, dom Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado, dom Ilson de Jesus Montanari, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana, dom Leonardo Sapienza, regente da Casa Pontifícia, os cônegos do Capítulo Vaticano, os penitenciários menores ordinários do Vaticano, os secretários do Santo Padre e outras pessoas autorizadas pelo mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, dom Diego Ravelli. Todos se reunirão às 19h30 junto ao altar da Confissão.