Cardeais discutem a situação econômica e financeira da Santa Sé

Cento e oitenta e um cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na sétima Congregação Geral realizada nesta quarta-feira, 30 de abril. Entre os vários temas mencionados, também se discutiu como as estruturas econômicas podem continuar apoiando as reformas do papado. Não há Congregação Geral marcada para amanhã.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Cento e oitenta e um cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na sétima Congregação Geral realizada na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, na qual foi discutida a situação econômica e financeira da Santa Sé. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que, na reunião, que durou das 9h às 12h30, vários cardeais com cargos em órgãos econômicos e financeiros referiram suas atividades. O coordenador do Conselho para a Economia, cardeal Marx, tomou a palavra para apresentar os desafios, problemas e propostas econômicas, também na perspectiva da sustentabilidade, com o objetivo de que as estruturas econômicas continuem apoiando as reformas do papado.

Além dele, o cardeal Schönborn também discursou, como presidente da Comissão de Cardeais para a Supervisão do Instituto para as Obras de Religião (IOR), e o cardeal Farrell, que, além de camerlengo, também preside o Comitê de Investimentos. O esmoleiro apostólico, cardeal Krajewski, relatou as atividades do Dicastério para a Caridade e, por fim, o cardeal Vergez, presidente emérito do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, compartilhou alguns detalhes sobre a situação do território, mencionando as obras de reestruturação. Na quinta-feira, 1º de maio, feriado, os cardeais não se reunirão para as Congregações Gerais. Portanto o próximo encontro será sexta-feira, 2 de maio, às 9h.

Temas abordados e o funcionamento das Congregações

Seguiram-se 14 pronunciamentos sobre temas variados, incluindo a eclesiologia do povo de Deus, a sinodalidade e a colegialidade episcopal para superar a polarização, as vocações para a vida sacerdotal e religiosa e a evangelização, com foco na correspondência entre o vivido e o anunciado. As reflexões também citaram a polarização na Igreja e a divisão da sociedade como uma ferida. Houve também muitas referências aos textos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes.

A Sala de Imprensa explicou que durante as Congregações Gerais não há intervalos após os pronunciamentos individuais, porém há um intervalo substancial no meio da manhã para permitir trocas e discussões. Foi também relatado que a declaração divulgada esta manhã, referente ao direito de voto de todos os cardeais eleitores presentes e a decisão do cardeal Becciu de não participar do Conclave, é uma "mensagem que emerge das Congregações". Na segunda parte da manhã, também foi lido o comunicado divulgado esta manhã, no qual os cardeais pedem ao povo de Deus que os acompanhe neste momento com iniciativas de oração.

Os cardeais ausentes

Conforme mencionado na coletiva de imprensa de terça-feira, por enquanto, dois cardeais comunicaram que não estarão presentes no Conclave por motivos de saúde. No momento, na lista de convocação das Congregações Gerais faltam ainda 9 eleitores, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua chegada. A Sala de Imprensa também especificou que apenas os cardeais participam dessas reuniões diárias, não sendo convidados outros expoentes da Cúria Romana.

Alguns detalhes sobre o Conclave

Mais detalhes também foram fornecidos sobre a realização do Conclave, que começará em 7 de maio. Após a missa "pro eligendo Pontifice", que se realizará no primeiro dia, às 10h, na Basílica de São Pedro, os cardeais deverão se transferir para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o período de votação. Nos dias anteriores, cada cardeal terá sua própria residência em Roma e, enquanto isso, os quartos terão que ser desocupados e obras serão realizadas antes que possam ser acolhidos. Os sigilos do quarto de Francisco na Santa Marta serão removidos após a eleição do novo Pontífice, uma vez que os quartos e seus objetos permanecem reservados para o novo Papa.

Com exceção de 7 de maio, quando a primeira e única votação do dia ocorrerá à tarde, nos dias seguintes do Conclave haverá 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. As fumaças da chaminé serão 2 por dia, uma no final da manhã e outra no final da tarde. Durante o Conclave, não haverá serviço de tradução, como acontece durante as Congregações.

Durante a coletiva de imprensa, também foi feita referência à situação do cardeal Vinko Puljić, arcebispo emérito de Vrhbosna (Sarajevo), que está gravemente doente, mas que, a conselho dos médicos, estará presente no Conclave e provavelmente terá que votar na Casa Santa Marta. Serão fornecidas indicações sobre o tempo e os métodos para esta ou outras situações semelhantes.