Dez palavras do vocabulário de Francisco

Balconear, barulho, fofoca, fraternidade, periferia, descarte, orfandade, ternura, clericalismo e mundanidade. Estas são algumas das palavras centrais do podcast “As Chaves de Pedro”, para reler o Pontificado do Papa Bergoglio.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

São muitas as palavras que acompanharam o magistério de Jorge Mario Bergoglio. Depois do simples “boa noite” pronunciado na noite de sua eleição, 13 de março de 2013, ficou cada vez mais claro que a linguagem de Francisco, simples e direta, também é rica em criatividade. O vocabulário pessoal do Pontífice argentino foi enriquecido ao longo do tempo com termos, frases, expressões e neologismos que gradualmente se tornaram familiares.

Dez palavras do Pontificado

No podcast “As Chaves de Pedro” as palavras se tornam chaves, ideias espirituais para abrir percursos de fé, para refletir sobre os termos usados ​​pelo Pontífice, o bispo de Roma. Dez palavras de Francisco podem ser vistas, em particular, como um marco que nos permite reler, através de vários ângulos e perspectivas, o seu Pontificado.

Balconear

O maior risco para o coração humano é ficar indiferente à realidade que o cerca, ver a vida passar. Numa palavra, esse perigo é o de “balconear”.

Barulho

Há uma palavra no vocabulário de Francisco que se torna uma exortação, dirigida em particular aos jovens. Por ocasião de sua viagem apostólica ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, Francisco exortou as novas gerações a se fazerem ouvir, a fazer barulho.

Fofoca

Uma das expressões mais usadas pelo Papa argentino alerta contra um mal que, por meio do fuxico, pode se transformar em uma lâmina cortante, uma “bomba” capaz de ferir, até mesmo matar. Esta palavra é fofoca.

Fraternidade

Há um termo que se tornou um dos pilares do Pontificado de Francisco. Esta palavra é um caminho para a paz entre os homens, uma ponte entre religiões e nações. É fraternidade.

Periferia

De Lampedusa a Juba, Sudão do Sul, da Mongólia à República Centro-Africana. Entre os últimos, os pobres, os detentos, os mais frágeis. No vocabulário e no Pontificado do Papa Francisco outra palavra vivida e amada é “periferia”.

Descarte

Uma das categorias centrais do pensamento do Papa Francisco diz respeito a “um dos fenômenos mais dramáticos do nosso tempo, pelo qual a sociedade humana tende a deixar de lado tudo o que não responde aos critérios de eficiência e produtividade”. Numa palavra, esse fenômeno é o do descarte.

Orfandade

Há uma palavra que expressa a sensação de privação de um guia, mas também a ausência de "um caminho seguro a seguir, de um mestre em quem confiar". O Papa Francisco expressa essa condição com um termo preciso: orfandade.

Ternura

Sentir-se amado e acolhido em nossa pobreza e miséria. Para o Papa Francisco, isso significa “ser transformado pelo amor de Deus”, ou seja, experimentar a ternura.

Clericalismo

O magistério do Papa Francisco também pode ser relido como um desafio à atitude do fiel que se concentra no sinal, na instituição e se esquece de Cristo. Outra palavra no vocabulário do Papa Bergoglio é clericalismo.

Mundanidade

Por fim, há um termo, usado diversas vezes por Francisco, que expressa uma perversão da vida espiritual, que tem em Cristo morto e ressuscitado seu único remédio. Essa cultura do efêmero e das aparências que leva o homem ao erro é a mundanidade.

Essas dez palavras são apenas algumas das usadas pelo Papa Francisco durante seu pontificado. Palavras que entraram no léxico popular e nos corações de muitos fiéis.