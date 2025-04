Zuppi: o Papa Francisco amou até o fim, jamais se poupou

O cardeal presidente da Conferência Episcopal Italiana recorda em um vídeo o Pontífice, que faleceu na segunda-feira, 21 de abril: “Há muito sofrimento pela perda de uma pessoa tão querida, e tão querida por todos, que soube unir tantos homens e mulheres, mesmo com sensibilidades diferentes, que, no entanto, se sentiam próximos e compreendidos por sua atenção à pessoa e a Deus”

Ouça e compartilhe

Vatican News

Leia também 22/04/2025 Arcebispo de Buenos Aires: “Que todos nós sejamos um pouco Francisco" Em uma coletiva de imprensa no arcebispado, dom Jorge Ignacio García Cuerva refletiu sobre o legado do Papa Francisco após a morte do Pontífice esta segunda-feira, 21 de abril de ...

"O Papa Francisco amou até o fim. Aquele seu giro de carro, para saudar a todos e ser saudado por todos, é o gesto de um Papa que jamais se poupou". Com essas palavras, compartilhadas em um vídeo divulgado pelo site da Conferência Episcopal Italiana, o cardeal presidente Matteo Maria Zuppi recorda o Pontífice falecido em 21 de abril.

Francisco "se aproximou das pessoas porque queria comunicar a todos o amor de Deus pela humanidade concreta, como ela é, sem filtros, sem hipocrisia, envolvendo todos. Criando algum descontentamento naqueles que têm medo, naqueles que preferem observar de longe, naqueles que não querem ouvir - como ele costumava dizer - o famoso ‘cheiro das ovelhas’, que também incomoda um pouco, mas que é exatamente aquilo de que o bom Pastor tem o cheiro ", diz Zuppi.

E se faz porta-voz da dor coletiva pelo falecimento do Sucessor de Pedro: "Há muito sofrimento pela perda de uma pessoa tão querida, e tão querida por todos, que sabia unir tantos homens e mulheres, mesmo com sensibilidades diferentes, que, no entanto, se sentiam próximos - e se sentem próximos - e compreendidos, precisamente por causa de sua atenção à pessoa e a Deus. Essa é a Páscoa dele. Ela nos ajuda a entender o poder do amor, que em Jesus vence o mal da morte, e nos ajuda a olhar com esperança, com confiança, mesmo essa passagem que é tão dolorosa para todos".