Arcebispo de Buenos Aires: “Que todos nós sejamos um pouco Francisco"

Em uma coletiva de imprensa no arcebispado, dom Jorge Ignacio García Cuerva refletiu sobre o legado do Papa Francisco após a morte do Pontífice esta segunda-feira, 21 de abril de 2025

Nós nos lembramos dele como o Papa de todos, especialmente dos pobres e marginalizados. Um Pai de misericórdia e um Pai de alegria: é assim que o arcebispo de Buenos Aires, dom Jorge Ignacio García Cuerva, evoca o testemunho do Santo Padre Francisco, que partiu para a Casa do Pai esta segunda-feira, 21 de abril de 2025.

Para o prelado, a figura de Francisco gera uma mistura de tristeza por sua partida e gratidão por seu legado, um legado que continua a viver em seus ensinamentos e na memória coletiva.

Ele lembrou que, da sede da Arquidiocese de Buenos Aires, o Papa Francisco foi arcebispo por anos, e foi dali que ele saiu em 2013 para participar do conclave, em uma viagem que ele pensava que seria temporária. “Foi neste lugar que ele partiu, pensando que voltaria, mas hoje temos que nos lembrar dele e agradecer a Deus por sua vida e sua missão”, disse García Cuerva.

O legado de Francisco: um chamado à misericórdia e à alegria

Perguntado sobre o legado mais importante de Francisco, o arcebispo enfatizou que a parte mais profunda de sua marca é o senso de orfandade que ele deixa. Francisco, que sempre amou profundamente a Argentina, foi chamado para ser um pai para o mundo, uma tarefa que não foi fácil, pois os argentinos nem sempre permitiram que ele assumisse esse papel plenamente. No entanto, sua mensagem de perdão e misericórdia continua a ressoar no coração de todos.

“Deus é um bom pai que nos ama e nunca se cansa de perdoar”, lembrou García Cuerva, citando uma das frases mais poderosas de Francisco, proferida durante o Jubileu da Misericórdia em 2015.

O Papa, de acordo com o arcebispo, foi um verdadeiro “Papa da alegria”, conforme expresso em sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, na qual ele nos convida a compartilhar a alegria do Evangelho com o mundo inteiro. Ele também destacou seu compromisso com os mais frágeis: vítimas de guerra, migrantes, enfermos e idosos. Francisco foi uma voz profética ao denunciar o drama dos migrantes e a crise humanitária no Mediterrâneo, que se tornou um verdadeiro cemitério de pessoas.

O desafio para a Argentina: unidade e justiça social

Quando perguntado sobre como ler a mensagem de Francisco para a Argentina hoje, García Cuerva não hesitou em afirmar que a mensagem do Papa é um chamado à reconciliação, à unidade e à justiça social. Francisco foi um Papa que sempre lutou por um país unido e pela construção de pontes, não de muros, e esse é o desafio para os argentinos neste momento.

"O enorme desafio agora é nosso. Durante a missa, convidei todos nós a sermos um pouco Francisco. Muitos dizem: ‘O Papa não veio à Argentina’, mas acredito que ele sempre esteve aqui. Ele está em nosso povo e em cada um de nós, se formos capazes de alcançar a unidade nacional e a fraternidade universal para as quais ele nos chamou.

O arcebispo enfatizou que o legado do Papa Francisco pode se concretizar na realidade da Argentina se cada cidadão se comprometer com os mais pobres, cuidar dos marginalizados e construir uma cultura de encontro, onde a cultura do descarte e da indiferença seja rejeitada.

“Todos esses são conceitos muito próprios de Francisco e podem se tornar concretos e reais na Argentina se cada um de nós os fizermos nossos”, destacou García Cuerva.

Com relação à pergunta sobre a comunicação com o presidente Javier Milei e a vice-presidente Victoria Villarruel, García Cuerva explicou que, embora não tenha havido comunicação direta com o presidente, ele recebeu expressões de condolências de autoridades do governo nacional e da Cidade de Buenos Aires. De fato, tanto o presidente quanto a vice-presidente publicaram mensagens de condolências em suas respectivas redes sociais.

Em sua resposta, ele lembrou que, como arcebispo de Buenos Aires, ele não apenas representa a Igreja local, mas que a Igreja argentina tem autoridades nacionais, com o presidente da Conferência Episcopal Argentina, dom Marcelo Colombo, exercendo esse papel.

Oração pelo Papa Francisco

No final da coletiva, o arcebispo convidou todos a participarem de uma oração pelo repouso eterno do Papa Francisco. Em sua oração, ele pediu paz e luz para o Papa, bem como o consolo de todos os fiéis neste momento de dor.

"Nós lhe pedimos que lhe conceda a paz e a luz que não têm fim, e a nós o consolo neste momento difícil. Nós o confiamos à nossa Mãe, aquela que sempre esteve tão próxima a ele e a quem ele sempre foi tão devoto".

A oração foi dirigida à Virgem Maria, a quem Francisco sempre demonstrou uma profunda devoção, e terminou com um apelo à Padroeira da Argentina, a Virgem de Luján, para que interceda pelo povo argentino.