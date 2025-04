Geografia, idade, ordens religiosas: quem são os cardeais chamados a eleger o novo Papa

A partir de quarta-feira, 7 de maio, 53 cardeais europeus, 37 americanos (16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul), 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão no Conclave. O mais jovem é o australiano Mikola Bychok, 45, e o mais idoso é o espanhol Carlos Osoro Sierra, 79. Pela primeira vez, 12 nações com eleitores nativos estarão representadas na Capela Sistina, incluindo Haiti, Cabo Verde, Papua Nova Guiné, Suécia, Luxemburgo e Sudão do Sul

Tiziana Campisi/Raimundo de Lima - Vatican News

Os 135 cardeais eleitores que na quarta-feira, 7 de maio, entrarão no Conclave para escolher o 267º Pontífice vêm de 71 países dos cinco continentes. Estão representadas 17 nações da África, 15 da América, 17 da Ásia, 18 da Europa e 4 da Oceania. Pela primeira vez, 12 Estados, de uma parte a outra do planeta, têm cardeais eleitores nativos: do Haiti, o cardeal Chibly Langlois; de Cabo Verde, Arlindo Furtado Gomes; da República Centro-Africana, Dieudonné Nzapalainga; de Papua Nova Guiné, John Ribat; da Malásia, Sebastian Francis; da Suécia, Anders Arborelius; de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich; de Timor-Leste, Virgilio do Carmo da Silva; de Singapura, William Seng Chye Goh; do Paraguai, Adalberto Martínez Flores; do Sudão do Sul, Stephen Ameyu Martin Mulla; e da Sérvia Ladislav, Nemet. No total, 53 cardeais europeus, 37 americanos (16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul), 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão na Capela Sistina.

Os eleitores criados pelos três últimos Pontífices

O cardeal eleitor mais jovem é o australiano Mikola Bychok, 45 anos, e o mais velho é o espanhol Carlos Osoro Sierra, 79 anos. Os mais numerosos são os nascidos em 1947, há 13 entre os que votarão, com 78 anos de idade completados ou a serem completados. Apenas o cardeal Baldo Reina é de 1970, e completará 55 anos em 26 de novembro próximo. Os cardeais Leo Frank, de 71, e Rolandas Makrickas, de 72, também não têm coetâneos. Os veteranos do Conclave são os cinco cardeais criados por João Paulo II, Philippe Barbarin, da França; Josip Bozanić, da Croácia; Vinco Pulić, da Bósnia e Herzegovina; e Peter Turkson, de Gana. Há 22 eleitores que receberam o barrete cardinalício de Bento XVI e 108 que o receberam por escolha de Francisco.

Cardeais religiosos

Os eleitores incluem 33 cardeais de 18 famílias religiosas; a família religiosa com maior número é a dos salesianos, 5 (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Daniel Sturla Berhouet), há 4 cardeais tanto da Ordem dos Frades Menores (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler e Leonardo Steiner) quanto da Companhia de Jesus (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich e Ángel Rossi), enquanto há 3 franciscanos conventuais (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti e Dominique Mathieu). Na Capela Sistina, dois redentoristas (Mykola Bychok e Joseph Tobin) e dois verbitas (Tarcisius Kikuchi e Ladislav Nemet) também votarão, assim como o agostiniano Robert Prevost, o capuchinho Fridolin Ambongo Besungu, o carmelita descalço Anders Arborelius e o cisterciense Orani João Tempesta, o claretiano Vicente Bokalic Iglic, Gérald Lacroix do Instituto Secular Pio X, o lazarista Berhaneyesus Demerew Souraphiel, o missionário da Consolata Giorgio Marengo, o missionário do Sagrado Coração de Jesus John Ribat, o scalabriniano Fabio Baggio e o espiritano Dieudonné Nzapalainga.

O que diz o Código de Direito Canônico

O cânone 349 do Código de Direito Canônico especifica que os cardeais “constituem um Colégio peculiar ao qual compete providenciar a eleição do Romano Pontífice” e acrescenta que os purpurados “auxiliam” o Papa “seja agindo colegialmente quando são convocados para tratar de assuntos de grande importância, seja como indivíduos, isto é, nos vários cargos que ocupam, prestando-lhe seus serviços no cuidado sobretudo diário da Igreja universal”. É, pois, a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis a estabelecer que elegem o Sucessor de Pedro os cardeais que, antes do dia da morte do Papa “ou do dia em que a Sé Apostólica se tornar vacante”, não tiverem atingido a idade de 80 anos, por essa razão são distinguidos cardeais eleitores e não eleitores. Até o momento, o Colégio cardinalício consiste em um total de 252 cardeais, dos quais 135 são eleitores e 117 são não eleitores.