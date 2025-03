Padre Nugnes: pedimos o dom da saúde para o Papa e a paz para o mundo

Na terceira sexta-feira da Quaresma, mais uma noite de oração do Terço pela saúde do Papa na Praça São Pedro. Padre Armando Nugnes, reitor do Pontifício Colégio Urbano “de Propaganda Fide”, nos convida a implorar a Deus, junto com o Papa, também “para que este nosso mundo reencontre o caminho da fraternidade e da paz”.

Vatican News

“Nesta noite nos reunimos mais uma vez em oração, em comunhão com o Santo Padre Francisco. Para ele, pedimos o dom da saúde do corpo e a consolação do espírito. Junto com ele, pedimos ao Senhor que este nosso mundo possa encontrar o caminho da fraternidade e da paz”. São palavras do Padre Armando Nugnes, reitor do Pontifício Colégio Urbano “de Propaganda Fide”, ao introduzir na noite de 21 de março, na Praça São Pedro, o Terço pelo Papa que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova todas as noites, há mais de três semanas, para pedir a graça da recuperação do Pontífice. A oração desta sexta-feira 21 de março foi organizada pelo Colégio “de Propaganda Fide”.

(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A recitação dos Mistérios Dolorosos

Em frente à imagem de “Maria Mãe da Igreja” colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o Reitor Nugnes conduziu a oração mariana na presença de outros cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma e de centenas de fiéis que também se reuniram à luz de velas para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão de Nossa Senhora. Após a meditação dos Mistérios Dolorosos, na terceira sexta-feira da Quaresma e a oração da Salve Rainha, o celebrante concluiu as Ladainhas Lauretanas, invocando a Deus para que, “perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança”. Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e foi abençoada reitor padre Nugnes.