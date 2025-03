Gambetti: o retorno do Papa para casa é sinal de esperança para os que sofrem

Na Praça São Pedro, foi realizado o Terço pelo Pontífice, que retornou à Casa Santa Marta após receber alta, e o momento foi conduzido pelo cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, que declarou: "A oração que o acompanhou neste mês de apreensão continua e se torna uma súplica ao Senhor, para que o abençoe com uma recuperação rápida e completa, concedendo-lhe força e saúde para continuar a guiar o povo de Deus."

““É uma grande alegria, o Papa voltou para casa e queremos agradecer a Deus, junto com Maria!””

Com estas palavras de agradecimento, o cardeal arcipreste da Basílica Vaticana, dom Mauro Gambetti, introduziu, na noite deste domingo, 23 de março, na Praça São Pedro, o Terço pelo Papa, que recebeu alta nesta manhã do Hospital Gemelli, após uma internação de mais de um mês.

O encontro de oração foi renovado todas as noites desde 24 de fevereiro, para pedir a graça da recuperação do Pontífice. Nesta noite, o louvor pelo retorno do Papa para casa:



“Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos mais uma vez em oração, unidos de coração e espírito pelo nosso amado Santo Padre, o Papa Francisco, que a Igreja esperou com grande confiança durante este período de doença. Que seu retorno para casa, aqui no Vaticano, no coração da Igreja, seja um sinal de esperança para todos aqueles que, neste momento, enfrentam com coragem e confiança a hora do sofrimento. Nossa oração, que o acompanhou neste mês de apreensão, continua e se transforma em súplica ao Senhor, para que o abençoe com uma recuperação rápida e completa, restituindo-lhe força e saúde para continuar a guiar o povo de Deus com amor, sabedoria e vigor.”



O cardeal Gambetti, em seguida, convidou os fiéis e os membros da Cúria Romana a meditarem juntos sobre os Mistérios do Santo Terço, “invocando a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, para que continue sustentando nosso Papa com sua proteção materna”.



Ao final da oração, dom Mauro agradeceu a todos pela presença nesses dias na Praça São Pedro e pela fidelidade na oração pelo Santo Padre, e convidou cada um a continuar, em suas casas e paróquias, a rezar pelo Papa e a agradecer pela sua recuperação.