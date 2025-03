Papa envia mensagem de voz aos fiéis: "Obrigado pelas orações, os acompanho daqui"

Antes do início da recitação diária do terço na Praça São Pedro, foi transmitido um áudio com uma saudação do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli: "Agradeço de coração pelas orações pela minha saúde. Que Deus os abençoe." Surpresa e emoção por parte dos fiéis reunidos, pela décima primeira noite consecutiva, para invocar a cura do Pontífice.

O Papa Francisco enviou uma mensagem de voz aos fiéis e membros da Cúria Romana reunidos na Praça São Pedro para a oração do Terço, nesta quinta-feira, 6 de março. Em suas palavras, agradeceu pelas preces dedicadas à sua recuperação: "Agradeço de todo coração as orações pela minha saúde feitas na Praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado." Ouça a mensagem de voz do Papa Francisco Em seguida, o cardeal Ángel Fernández Artime, pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, deu início à oração na Praça São Pedro, unindo-se à súplica pela saúde do Santo Padre, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Sob o olhar da imagem de "Maria, Mãe da Igreja", entronizada no adro da Basílica Vaticana, cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, juntamente com centenas de fiéis, rezaram pelo décimo primeiro dia consecutivo a súplica mariana. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, reafirma a fé e a comunhão na intercessão da Virgem pela recuperação do Pontífice.