Ruiz: próximos ao Papa na oração, com Cristo a bordo não há naufrágio

Nesta segunda sexta-feira da Quaresma, a Praça São Pedro recebe novamente a oração do Terço para pedir a cura do Pontífice. O secretário do Dicastério para a Comunicação, monsenhor Lucio Ádrian Ruiz, recorda a mensagem do Papa Francisco na Statio Orbis, realizada na mesma praça vazia em 27 de março de 2020, durante a pandemia. “Temos uma âncora: na sua Cruz fomos salvos”. Hoje, destaca ele, “somos nós que caminhamos nesta praça com a nossa oração, como sinal de esperança.”

Em março, há cinco anos, numa Praça São Pedro deserta devido à pandemia de Covid-19, o Papa Francisco chamou o mundo “fechado e amedrontado” à fé e à esperança. Seu convite foi claro: “Abraçar o Senhor para abraçar a esperança, pois com Ele a bordo não há naufrágio”. “Hoje somos nós que caminhamos nesta praça, com a nossa oração, como sinal de esperança, rezando pelo Papa Francisco”, afirmou o secretário do Dicastério para a Comunicação, monsenhor Lucio Ádrian Ruiz, ao introduzir, na noite desta sexta-feira, 14 de março, a oração do Terço pelo Papa, internado no Policlínico Gemelli desde 14 de fevereiro.

A Statio Orbis de 27 de março de 2020

O encontro de oração pela recuperação do Pontífice retornou ao adro da Basílica Vaticana, sendo antecipado das 21h para as 19h30 locais (15h30 no Brasil). A organização do evento ficou a cargo da Secretaria de Estado e da Diocese de Roma, enquanto a animação foi conduzida pelo Dicastério para a Comunicação. O celebrante relembrou as palavras do Papa Francisco na Statio Orbis de 27 de março de 2020, quando, sob a chuva, caminhava e rezava sozinho na Praça São Pedro, oferecendo ao mundo um “sinal de esperança”.

“Na Cruz de Cristo fomos salvos”

“Temos uma âncora: na sua Cruz fomos salvos – disse o Papa Francisco. Temos um leme: na sua Cruz fomos resgatados. Temos uma esperança: na sua Cruz fomos curados e abraçados para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança, pois com Ele a bordo não há naufrágio.” O secretário do Dicastério para a Comunicação concluiu sua fala dirigindo-se a Deus: “A Ti elevamos a nossa oração, e a ti, Santo Padre, nossa proximidade e afeto.”

A meditação dos Mistérios Dolorosos

Diante da imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, colocada no adro da Basílica Vaticana, monsenhor Ruiz conduziu a oração mariana, com a presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de inúmeros fiéis reunidos para confiar à intercessão da Virgem o Sucessor de Pedro. Após a meditação dos Mistérios Dolorosos, a oração Salve Rainha e, por fim, a Ladainha Lauretana, o secretário do Dicastério para a Comunicação invocou a Deus para que, "perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança". Na conclusão, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice, e o celebrante concedeu a mesma bênção do Papa Francisco na Statio Orbis.